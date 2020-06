Camps de jour: Lévis comblera 80% des demandes d’inscription

Cet été, Lévis répondra positivement à 80 % des demandes d’inscription à ses camps de jour.

C’est ce que le maire Lehouillier a confirmé jeudi matin en point de presse. «C’est quand même fantastique. On est au-delà de la moyenne», s’est-il réjoui.

Au fil de l’évolution du déconfinement, le nombre exigé de moniteurs par enfants dans les camps de jour a passablement changé. En fin de compte, le gouvernement du Québec a décidé d’appliquer les mêmes ratios que l’an dernier.

Il y a deux semaines, Lévis pensait pouvoir satisfaire seulement 58% de la demande. Or, on a appris jeudi que le taux pourrait finalement s’élever à 80 %.

«En date d’aujourd’hui, la Ville de Lévis a réussi à combler 77 % des demandes d’inscriptions pour les camps de jour et pourrait atteindre le cap des 80 % au cours des prochains jours. Ce taux de réponse place Lévis en peloton de tête parmi les municipalités comparables», s’est félicitée la municipalité.

En chiffres absolus, un minimum de 5887 semaines seront comblées, soit 1476 semaines de plus que ce qui avait été prévu avec le ratio d’un moniteur pour cinq enfants. «Cette nouvelle offre permettra de desservir un minimum de 141 enfants de plus par semaine pour un total de 841 jeunes par semaine», fait savoir Lévis.

L’horaire des camps de jour sera de 8h15 à 16h45. Les enfants seront pris en charge immédiatement par leur moniteur dès leur arrivée. À cause des règles sanitaires toujours en vigueur, aucun service de garde ne sera offert aux camps de jour.

Promotion de l’achat local

D’autre part, Lévis dit vouloir promouvoir l’achat local pour soutenir ses commerces durement éprouvés par la COVID-19. Divers outils seront disponibles à cette adresse.

Un portail transactionnel réservé exclusivement aux entreprises lévisiennes sera créé dans les prochaines semaines en partenariat avec le Journal de Lévis et la Chambre de commerce de Lévis. Il «offrira une vitrine exceptionnelle pour les entreprises du milieu afin que les consommateurs puissent y effectuer des transactions en ligne et ainsi générer des retombées immédiates auprès des entreprises lévisiennes qui adhéreront au portail», explique-t-on.

Aussi, une carte interactive détaillée des commerces lévisiens est déjà disponible pour «guider les utilisateurs vers l’offre commerciale détaillée de chacune des entreprises répertoriées». La municipalité compte également privilégier l’achat local pour ses approvisionnements de biens et services à 100 000$ et moins.

Enfin, Lévis a mis à jour la liste et les dates d’ouverture de 118 installations sportives extérieures (voir les détails plus bas). «On va passer un été un peu plus agréable, a promis Gilles Lehouillier. Ce qu’on souhaiterait le plus au monde, c’est de ne pas avoir une récidive à l’automne de cette pandémie.»

Installations sportives extérieures à Lévis

Terrains de tennis (13 sites) : déjà ouverts depuis le 16 mai

Terrain de pickleball (1 site) : déjà ouvert depuis le 31 mai

Blocs sanitaires des grands parcs urbains : déjà ouverts depuis le 30 mai

Terrains de baseball (14 sites) : à compter du 13 juin

Terrains de soccer (5 sites) : à compter du 13 juin

Terrains de pétanque (14 sites) : à compter du 19 juin

Jeux d’eau (8 sites) et la Fontaine du Quai Paquet : à compter du 19 juin

Piscines extérieures (9 sites) : à compter du 29 juin

Source : Ville de Lévis