Capitale-Nationale: sept nouveaux cas de COVID-19 seulement

La région de Québec affiche son meilleur bilan depuis très longtemps avec seulement sept nouveaux cas confirmés de COVID-19 et aucun nouveau décès.

Selon le CIUSSS de la Capitale-Nationale, le total est désormais de 1732 personnes infectées et de 151 décès.

Dans les hôpitaux désignés de la région, on compte actuellement 22 hospitalisations, une donnée également à la baisse. «Je rappelle à tous que la COVID-19 est toujours parmi nous, et qu’il est impératif comme citoyen responsable de continuer à respecter cet été les mesures de distanciation de deux mètres, le lavage de mains fréquent, notamment lors du retour à la maison, et le port d’un couvre-visage en tout temps dans les lieux publics fermés», a déclaré le Dr François Desbiens.

Le CHSLD Le Faubourg compte un employé de plus qui est malade, pour un total de 59 cas incluant les usagers.

Au CHSLD Jardins du Haut Saint-Laurent, un usager et un employé de plus ont été infectés, pour un total de 140 cas.

Les signes encourageants se multiplient à Québec, mais aussi à Lévis.

La région de Chaudière-Appalaches n’a aucun nouveau cas à signaler. Cinq personnes sont toujours hospitalisées, dont une aux soins intensifs.