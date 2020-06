CHALIFOUR

Jeanne D'Arc Parent



Au CHUL, le 2 juin 2020, à l'âge de 99 ans et 6 mois, est décédée madame Jeanne D'Arc Chalifour Parent, épouse de monsieur feu monsieur Elzéar Parent. Elle était la fille de feu monsieur Napoléon Chalifour et de feu madame Rose-Anna Nadeau. Elle demeurait à Québec (arr. Giffard).Madame Chalifour laisse dans le deuil son fils Richard Parent (Lise Vallée); sa fille Christiane Parent (Léonce Roy); ses petits-enfants: Philippe Parent (Marie-Hélène Lamontagne), Simon- Pierre Parent, Nicolas Roy, Mélanie Roy et Caroline Roy (Tommy Rochette); ses arrière-petites-filles: Alexandra Parent et Jasmine Parent; sa grande amie madame Céline Marcoux (Georges Christman); ses bonnes compagnes de la Résidence Chanoine-Scott mesdames Murielle Ferland et Louise Roy. Un remerciement spécial à l'équipe médicale du département de cardiologie du CHUL pour leur dévouement et les bons soins prodigués à notre mère. La direction des funérailles sera confiée à la maisonToute marque de sympathie, peut se traduire par un don au CHUL de Québec au département de cardiologie et de pneumologie de Québec, 2705, Boul. Laurier, Québec G1V 4G2 418-525-4444 www.chudequebec.ca