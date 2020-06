STRASBOURG, Madeleine



Au CHSLD de Pont-Rouge, le 8 juin 2020, à l'âge de 76 ans, est décédée madame Madeleine Strasbourg, fille de feu monsieur Alexandre Strasbourg et de feu madame Agathe Marcotte. Elle demeurait à Québec. Madame Strasbourg laisse dans le deuil, ses enfants: Anne (Alain Fortin), Luc (Isabelle Bouchard), Linda (Mario Paquette), Édith (Réjean Daigle), Éric (Odette Paquet); ses petits-enfants: Karine, Claudia, Mélanie, Maxym, Marc-Antoine, Andy, Emmy, Émilie, Billy, Vincent et Jimmy; ses arrière-petits- enfants: Anthony, Isaac, Matis, Florence. Elle laisse aussi dans le deuil ses sœurs: Jacqueline (Joseph Bérubé), Huguette (André Gauthier), Thérèse (Denis Langlois). Elle laisse également dans le deuil des oncles, tantes, cousins, cousines, et de nombreux neveux et nièces, belles-sœurs et beaux-frères (famille Jobin), parents et ami(e)s. Remerciements à l'équipe du CHSLD de Pont-Rouge pour les bons soins prodigués ainsi qu'au Dre Nancy Cameron. Un remerciement tout spécial pour la Dre Diane Laliberté qui a pris soin d'elle durant plusieurs années.Elle a été confiée à laVous pouvez exprimer votre sympathie en offrant à Parkinson Québec, 560 rue Ontario Est, Montréal (Québec) H3L 0B6. (514)861-4422 ou le 1-800-720-1307 ou encore à info@parkinsonquebec.ca Numéro de matricule charitable: 877695619 RR0001