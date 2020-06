LAMARRE, Lionel



Au Centre hospitalier de Rivière-du-Loup, le 3 juin 2020, à l'âge de 94 ans et 6 mois, est décédé M. Lionel Lamarre, fils de feu M. Herménégilde Lamarre et de feu dame Blanche Boucher. Il demeurait à Rivière-du-Loup. Selon les volontés de M. Lamarre, il n'y aura pas de cérémonie d'adieu. Il laisse dans le deuil ses enfants: Jacques (Marie-Andrée Ouellet), Denis, feu Guy, Claude, feu Roger, Lyne (Christian Lafrance), Johanne (Mario Lafrance), feu René, Paul, Brigitte; ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants. Il était le frère de: feu Yvette (feu Lauréat Couturier), feu Maurice (feu Thérèse Couturier), feu Télesphore (feu Irène Couturier). Sont aussi affectés par son départ, ses neveux, nièces, cousins, cousines et autres parents et ami(e)s de la famille Lamarre. La famillle remercie le personnel du Centre hospitalier de Rivière-du-Loup, 5e étage, pour leur dévouement, leur support et la qualité des soins prodigués à leur père. Les services professionnels ont été confiés à la