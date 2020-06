ALLARD, Aline



Au CHU Pavillon Hôpital St-Sacrement, le 3 juin 2020, à l'âge de 83 ans et 9 mois, est décédée madame Aline Allard, épouse de feu monsieur André Desnoyers, fille de feu madame Émilia Racine et de feu monsieur Arthur Allard. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Alain Desnoyers (Johanne Bédard), Louise Desnoyers et (feu Yvon Bédard); ses petits-enfants: Dominic Desnoyers (Corinne Sévigny-Lévesque), Valérie Desnoyers (Maissam Yavari), Marylee Roseberry (Marco Garon) et Yannick Marceau- Bédard; ses arrière-petits-enfants: Marion et Nora; ses belles-sœurs: Marie-Berthe Desnoyers et Louise Desnoyers (Sylvio Labadie); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Elle était la sœur de: feu Georgette (feu J. Baptiste Bouchard), feu Delvina (feu Fernando Asselin), feu George (Yolande Paradis), feu Raymond (feu Thérèse Lavoie), feu Jacqueline (feu Jean-Paul Malouin), feu Gaston (feu Pierrette Hanson), feu Lorraine (Marius Blouin) et feu Claudette. Elle était aussi la belle-sœur de: feu Anita Desnoyers (feu Gabriel Bernard), feu Jean-Louis Desnoyers (feu Olive Morissette), feu Alfred Desnoyers (Liliane Andrews), feu Jeanne-Marie Desnoyers (feu Jacques Wiseman), feu Marie-Claire Desnoyers (feu Gérard Collin), feu Guy Desnoyers (feu Françoise Nadeau), feu Yvon Desnoyers et feu Nicole Desnoyers (feu Richard Denis). Un merci spécial au personnel du 2ème étage de l'hôpital St-Sacrement pour les bons soins prodigués à notre mère. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec, Québec Téléphone: 418 683-8666 Site web : www.cancer.ca.