MARCOUX, Laurien



Au CHSLD Le Faubourg, le 5 juin 2020, à l'âge de 94 ans et 8 mois, s'est endormi dans la paix monsieur Laurien Marcoux, époux de feu dame Jacqueline Dussault. Né à Sainte-Marie-de-Beauce le 21 septembre 1925, il était le fils de feu dame Anna Perreault et de feu monsieur Jean Marcoux. Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil ses enfants: Diane (Jocelyn Labbé), Francine (Benoît Le Roy-Audy), Denis (Paule Saillant) et Lise; ses petits-enfants: Rachel Le Roy-Audy (Jérôme Mercier), David Labbé (Judith Barrière), Noémie Labbé, Marie-Ève Labbé (Stéphane Lalancette) et Mathieu Tanguay (Marie-Ève Lemieux); ses arrière-petits-enfants: Maude et Laurie Labbé, Emmy-Rose et Théodore Lalancette; sa sœur Marthe Marcoux (feu Marcel Côté) et son frère Henrio Marcoux (feu Beverly Teany); ses belles-sœurs: Corinne St-Pierre (feu Raynald Marcoux) et Gertrude Beaulieu (feu Wellie Dussault); ses neveux, nièces, cousins, cousines et amis. Outre ses parents, il est allé rejoindre sa sœur et ses frères: feu Fernande Marcoux (feu Léandre Lehoux et feu Georges-Émile Gagné), feu Fernand Marcoux (feu Odette Côté) et feu Bertrand Marcoux (Simone Théberge). La famille tient à remercier tout particulièrement le personnel du 3e étage du CHSLD Le Faubourg pour les bons soins prodigués et l'attention apportée à notre père. Votre humanisme, écoute et dévouement ont été vraiment appréciés. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à une œuvre caritative de votre choix en mémoire de notre père.