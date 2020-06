CATELLIER, André



C'est avec beaucoup de chagrin que nous vous annonçons le décès de Monsieur André Catellier à l'âge de 81 ans et 6 mois. Il était l'époux de feu Yvonne Lavoie.Il laisse dans le deuil ses sœurs: Françoise (Florent Hovington) et Raymonde (Jacques Gariépy); ses belles-sœurs: Irène Lavoie, Annie-Rose Lavoie ainsi que Alice Lavoie et son beau-frère Maurice Lavoie. Il laisse également de nombreux cousins et cousines et neveux, nièces, et plusieurs amis. La mise en niche va se faire un cimetière Saint-Charles, mausolée Catherine-de-Saint-Augustin en privé. La famille remercie du fond du cœur tout le personnel soignant du Centre d'Hébergement du Christ-Roi pour leurs bons soins. Vos témoignages peuvent se traduire par des dons à la Société de l'Alzheimer.