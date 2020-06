LÉTOURNEAU, Francine Gagné



À l'Hôpital de Sainte-Anne-de-Beaupré, le 9 juin 2020, à l'âge de 61 ans, entourée de l'amour des siens, est décédée Mme Francine Gagné, épouse de M. Patrick Létourneau. Fille de feu Joseph Gagné et de feu Lorraine Paquet, native de L'Ancienne-Lorette, elle demeurait à Saint-Férréol-les-Neiges. Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses fils: Keven et Jason (Claudie Michaud); ses petits-enfants: James et Dereck; ses frères et sœurs: Clément (Line Michaud), Richard et Martine Carreau (Pierre Parent); sa belle-mère: Jeanne d'Arc Létourneau; sa belle-sœur: Isabel Létourneau (Simon Bernier) ainsi que sa nièce: Laurence Bernier. Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et des nombreux ami(e)s. Les arrangements funéraires ont été laissés aux soins duLa famille désire exprimer un remerciement tout spécial aux membres du personnel de l'Hôpital de l'Hôtel-Dieu de Québec, particulièrement à Dre Isabelle Deshais, Dre Michèle Lavoie et leurs équipes ainsi qu'à l'Hôpital de Sainte-Anne-de-Beaupré, particulièrement à Dr Pierre Boutet, l'infirmière Véronique Fortin et l'équipe des soins palliatifs pour les bons soins, leur compassion et leur grande humanité à l'égard de Mme Gagné. Vos marques de sympathie peuvent sa traduire par un don à l'Hôpital de Sainte-Anne-de-Beaupré (département des soins palliatifs) 11000 Rue des Montagnards, Beaupré, QC G0A 1E0. Pour rendre hommage à Mme Gagné, nous vous invitons à visiter notre site Internet www.dignitequebec.com.