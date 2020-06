BOULANGER, Robert



Au Centre d'hébergement les Jardins du Haut Saint-Laurent, le 31 mai 2020, à l'âge de 84 ans, est décédé monsieur Robert Boulanger, époux de madame Jeannette Drolet, fils de feu Laura Côté et de feu Joseph-Émile Boulanger. Il demeurait à Sainte-Foy.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Charles (Lyne Fortier), Louis et Marie-Josée (Gilles Leduc); ses petits- enfants: William (Corinne Boudreau) et Francis (Laurie Saint-Michel); ainsi que plusieurs neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. Il était le frère de feu Judes (feu Jeanine Fréchette), sœur Cécile, feu Laura (feu Gérard Guillemette), feu Monique (Jacques Charland), feu Louise, Georgette, Georges (Clarisse Morissette), feu Clément (feu Yolande Guillemette), André (Micheline Boivert), Liliane (Jean-Marie Duperré) et de feu Roger. Sincères remerciements au personnel de l'unité Côté Quartier du Centre d'hébergement les Jardins du Haut Saint-Laurent pour leur dévouement et tout l'amour qu'ils lui ont apporté. Un merci spécial à Marie-Pier Chamberland pour avoir accordé une dernière visite virtuelle et accompagné Robert jusqu'à la fin ainsi qu'aux deux Marie-Josée pour la joie et l'amour apportés à Robert et pour toute leur humanité. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du Haut Saint-Laurent et Côté Jardins, 4770, rue Saint-Félix, Saint- Augustin-de-Desmaures, Québec, G3A 0K9, téléphone : 418-780-8179.