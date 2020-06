LAPERRIÈRE, Madeleine



À l'Hôpital Saint-Sacrement, le 21 mai 2020, à l'âge de 78 ans, est décédée dame Madeleine Laperrière, elle était la fille de feu dame Marguerite Sylvain et feu monsieur Paul-Émile Laperrière. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil ses frères et sœurs: Gisèle (feu Jacques Proulx), Micheline, Fernand (feu Jovette Gaudreault), Nicole (Denis Lachance), Diane (Marc Samson) et Gilles (Guylaine Desnoyers); ainsi que plusieurs neveux, nièces, petits-neveux, petites-nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital Saint-Sacrement pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie ainsi que vos envois de fleurs peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 214-1040, avenue Belvédère, Québec (QC), G1S 3G3, Tél. : (418) 683-8666, www.cancer.ca.