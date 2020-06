CAUCHON, André



Sereinement à son domicile, entouré de l'amour des siens, le 2 juin 2020, à l'âge de 71 ans, est décédé monsieur André Cauchon, époux de dame Sylvie Tremblay, fils de feu monsieur Clément Cauchon et de feu dame Hélène Denis. Natif de St-Ferdinand, il demeurait à Québec.Ancien Directeur des services aux élèves au Séminaire des Pères Maristes, il était très fier de ses élèves. L'éducation était sa passion. Il laisse dans le deuil, outre son épouse Sylvie Tremblay, ses deux enfants Michel (Mélanie Tanguay) et Jérôme (Marie-Pierre Sirois), ainsi que ses deux petites-filles adorées Léa et Florence. Il laisse également dans le deuil ses frères et sœurs: feu Denis (Diane Simard), Jacques (Francine Brassard), Marie-Hélène, Bernard (Louise Girard), René (Élaine Doré), Louis (Louise Maltais), Paul (Sylvie Bolduc), Charles (Sylvie Desmeules), François (Myriam Ouellet), Guy (Hélène Lavoie), Nathalie (Régis Pagé) et Jacqueline; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Tremblay: Arlette (Bernard Menier), France, Françoise et Jocelyn Boily (Monique Charrette); ses deux filleules Anne-Sophie Cauchon et Nancy Tremblay, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et de nombreux ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du CLSC La Source de Charlesbourg. Un sincère remerciement aux infirmières et tout particulièrement au Dr Anne Paquet pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Maison Michel-Sarrazin, 2101, chemin St-Louis, Québec (QC), G1T 1P5, tél.: 418-688-0878, une cause qui lui tenait à cœur.