GUÉRARD, Noël



À son domicile, le 6 juin 2020, à l'âge de 67 ans, est décédé monsieur Noël Guérard, fils de feu dame Madeleine Drolet et de feu monsieur Clément Guérard. Il demeurait à Loretteville. La famille recevra les condoléances en présence des cendres à laIl laisse dans le deuil, ses sœurs: Nicole (feu André Carbonneau), Diane (Gérard Gagnon), Carole (Diane Renaud); ses nièces: Nathalie Carbonneau (Steevens Durocher) et son fils Charles-Antoine Picard, Vicky Gagnon (Maxime Berthelotte) et son fils Léo, ainsi que plusieurs cousins, cousines et ami(e)s.