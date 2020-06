MARANDA, Michèle Guay



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 4 juin 2020, à l'âge de 76 ans, est décédée dame Michèle Maranda, épouse de monsieur Claude Guay, fille de feu dame Jeanne D'Arc Trahan et de feu monsieur Georges Maranda. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil, outre son époux monsieur Claude Guay; ses enfants: Frédéric (Karine Turmel) et Isabelle (Daniel Demonty); ses petits-enfants: Philippe, Antoine, Frédérique et Gabrielle; ses frères et sœurs: Pierre (Florence Côté), feu Jacques (feu Nicole Poliquin) et Richard (Hélène Raymond); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Guay: René (Jovette Beaubien), Yvon (Louise Cossette) et Christine (Claude Tremblay). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier la Dre Brigitte Poirier, chirurgienne oncologue de l'Hôpital du Saint-Sacrement pour l'attention apportée et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation cancer du sein du Québec, 279, rue Sherbrooke Ouest, bureau 305 Montréal (Québec) H2X1Y1, tél.: 514 871-1717 ou 1 877 990-7171 info@rubanrose.org site internet: https://don.rubanrose.org