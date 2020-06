Est-du-Québec: travaux majeurs pour deux aéroports régionaux

Les aéroports de Matane, dans le Bas-Saint-Laurent, et de Sainte-Anne-des-Monts, en Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, feront l'objet d'importants travaux au cours des prochaines semaines. Dans les deux cas, il s'agit de mises à niveau plus que nécessaires.

• À lire aussi: Embardée mortelle dans le Témiscouata

• À lire aussi: Gaspésie: début de l'enquête préliminaire pour le meurtre à Sainte-Anne-des-Monts

À Matane d'abord, on parle de travaux qui devraient atteindre 10,5 millions $. Au cours des prochaines semaines, la construction d'une nouvelle aérogare sera lancée. Le chantier va s'étirer sur deux mois.

Le projet prévoit aussi que la piste d'atterrissage sera entièrement refaite, mais lors de la confection des plans et devis, on a découvert que ces travaux coûteront beaucoup plus cher que prévu. La Ville a donc adressé une demande de bonification de l'aide financière qui lui avait déjà été consentie par le gouvernement du Québec.

Le maire de Matane, Jérôme Landry, a bon espoir que sa demande sera acceptée, mais reconnaît que ça repoussera la fin des travaux à l'été 2021.

«On a commencé en 2019 à faire des travaux préparatoires et on s'est rendu compte que la structure de la piste était en très mauvais état, a-t-il dit. Alors c'est pour ça qu'il faut faire des travaux beaucoup plus importants. Donc on a cogné à la porte du gouvernement pour demander des sous additionnels.»

À Sainte-Anne-des-Monts, ce sont 4,7 millions $ qui seront investis pour refaire la piste et le balisage lumineux, pour améliorer les équipements d'aide à la navigation et aussi pour construire un bâtiment d'entreposage.

Environ 90 % des coûts des travaux seront payés par Québec, mais le maire Simon Deschênes envisage de bonifier le projet, notamment en rénovant l'aérogare afin de la rendre plus accueillante. Entre autres, parce qu'il affirme qu'un transporteur privé aimerait faire de Sainte-Anne-des-Monts une de ses nouvelles destinations pour des vols nolisés.

«Il y a un promoteur qui s'intéresse grandement à faire des vols nolisés à partir de Tremblant vers Sainte-Anne-des-Monts, aller-retour, à faible coût. D'ajouter Sainte-Anne-des-Monts à son offre devient intéressant pour lui, mais également pour nous. Mais si on veut accueillir des gens chez nous, et en faire un outil de développement économique, ben oui il va falloir adapter certaines infrastructures», a précisé M. Deschênes.

À Sainte-Anne-des-Monts, les travaux vont débuter en juillet et devraient se poursuivre pendant près de huit semaines.