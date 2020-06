VILLENEUVE, Claude



Au CHU - Hôpital St-François d'Assise, le 28 mai 2020, à l'âge de 87 ans, est décédé monsieur Claude Villeneuve, époux de madame Louisette Carmichael. Il était le dernier enfant de feu madame Rosanne Simard et de feu monsieur Harry Villeneuve. Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil outre son épouse, sa fille Nancy (Marc Lavoie), son fils Stéphane, ainsi que ses deux petites-filles adorées: Émilie (Mathieu Rhéaume) et Alexandra (Frédérick Brousseau) et ses deux arrière-petits-enfants: Noah et Camille Brousseau. Il était le frère de feu Roland (Ghislaine Dion), feu Philippe (Germaine Léveillée), feu Rolande (feu Armand Petitclerc), feu Roméo (Sylvienne Roussy) et feu Gisèle. Il laisse également les membres de la famille Carmichael: Yvon (feu Jeanne d'Arc Chantal), Colette, Carol, Marjolaine (Claude Poulin), Réjean (Régine Savard), Maud (Gilles Alain) et Daniel; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis. La famille tient à remercier le personnel des soins intensifs de l'Hôpital St-François d'Assise pour leurs bons soins lors de son court séjour. Si désiré, un don peut être fait à l'Association pulmonaire Québec, téléphone : 1-888-768-6669, site web : www.pq.poumon.ca.