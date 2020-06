LABBÉ, Marie-Claire



À l'Hôpital Général de Québec, le 3 juin 2020, à l'âge de 89 ans, est décédée dame Marie-Claire Labbé, veuve de Jean-Marie Parent. Elle était la fille de feu Adélard Labbé et de feu Résilda Beaudoin. Elle habitait à Québec. Elle laisse dans le deuil ses sœurs: Yolande et feu Violette; ses frères: feu Henri, Gaston, Jean-Louis, Marc-Aurèle, Michel; ses neveux et nièces; ses cousins et cousines ainsi que tous ses amis. La famille remercie chaleureusement le personnel de l'unité 550, en particulier l'infirmière Mylène Blais qui a remplacé nos yeux, nos oreilles et notre cœur durant notre absence due à la pandémie.Les funérailles sont sous la direction de