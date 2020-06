BEAULÉ, Léandre



Le 3 juin 2020, à l'âge de 74 ans, est décédé monsieur Léandre Beaulé, époux de madame Diane Parent. Il était le fils de feu madame Lucienne Savard et de feu monsieur Roch Beaulé.Il laisse dans le deuil outre son épouse, ses enfants: François et Julie; son frère Yvon (Suzanne Guindon); sa belle-sœur Nicole Parent (André Baron); ses ami(e)s Gilles et Francine Vaudreuil, Michel Corriveau et Lise Dion, Laurente Jacques et Alain Jean; ainsi que plusieurs cousins, cousines, neveux, nièces et de nombreux autres ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Parkinson - Région de Québec Téléphone : 418 527-0075 Site web : www.prqca.ca.