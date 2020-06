TURMEL, Claire



Au C H U Pavillon de l'Hôpital St-Sacrement, le 24 mai 2020, est décédée madame Claire Turmel, épouse de monsieur Paul Tremblay, fille de feu madame Olivine Boutin et de feu monsieur Jean-Denis Turmel. Elle demeurait à Québec.Elle est partie en laissant son époux Paul Tremblay; ses sœurs : Monique (Claude Lemieux), Nicole (Louis Samson); ses nièces : Anne-Marie (Jean-Sébastien Chartier-Plante) et Laurence (Marc-Antoine McNicoll); les enfants de Anne-Marie : Émile et Béatrice; la famille Tremblay ainsi que plusieurs oncles, tantes, cousins, cousines et ami(e)s. Un merci spécial à la Dre Louise Provencher, de la clinique du sein de l'Hôpital St-Sacrement et à son équipe; à la Dre Johanne Théoret des soins palliatifs et à son équipe; à la Dre Liliane Bélanger des soins palliatifs du CLSC Sainte-Foy/Sillery et à son équipe : Frédérique, Martin et Joé. Vous avez tous été importants à un moment ou l'autre dans sa vie. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec (Saint-Sacrement), 10, rue de l'Espinay, Québec, G1L 3L5, téléphone : 418 525-4385, Courriel : fondation.chuq@chuq.qc.ca Site web : www.fondationduchudequebec.org.