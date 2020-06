Frasques d'André Boisclair: un politicien devrait maîtriser ses fantasmes

«Quand tu entres en politique, tu acceptes que tu vis dans une cage de verre», soutient l'expert en sociologie de la sexualité Michel Dorais.

Invité à commenter les frasques sexuelles de l'ancien chef du Parti québécois André Boisclair à l'émission de Sophie Durocher sur QUB radio, Michel Dorais a souligné «que l'on s'attend à ce que les gens qui nous représentent (...) puissent maîtriser leurs pulsions.»

Rappelons qu'André Boisclair fait face à des accusations d’agression sexuelle armée et qu’il a fait l’objet d’une plainte concernant l’utilisation de drogue et la présence de jeunes dans son entourage alors qu’il était délégué général à New York.