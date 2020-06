Frasques d'André Boisclair: une plainte, mais pas d’actes illégaux, dit son ancien patron, Jean-François Lisée

QUÉBEC | L’ex-chef du Parti québécois et ex-patron d’André Boisclair, Jean-François Lisée, affirme avoir été informé d’une plainte «d’un employé mécontent», mais ne pas avoir été mis au courant d’actes illégaux à l'endroit de l'ancien délégué du Québec à New York.

«Je n'ai jamais reçu, à aucun moment, d'informations concernant des actes illégaux ou potentiellement illégaux commis par M. Boisclair», a écrit Jean-François Lisée sur Twitter jeudi matin.

Précisions

Ministre, on m'a informé d'une plainte d'une employée mécontente, mais aucun comportement illégal ne m'a été signalé. Voilà.#polqc — Jean-François Lisée (@JFLisee) June 11, 2020

«Ministre, on m'a informé d'une plainte d'une employée mécontente, mais aucun comportement illégal ne m'a été signalé. Voilà», ajoute celui qui a occupé le poste de ministre des Relations internationales sous la gouverne de Pauline Marois.

Le gouvernement du Québec a dû conclure une entente confidentielle avec André Boisclair après une plainte concernant l’utilisation de drogue et la présence de jeunes dans son entourage alors qu’il était délégué général à New York, a rapporté notre Bureau d’enquête, jeudi.

Ces faits se sont déroulés pendant son court mandat de 2012 à 2013.

André Boisclair a quitté ses fonctions en septembre 2013 à la suite d’allégations de l’ex-député caquiste Jacques Duchesneau, qui avait établi un lien entre la consommation de cocaïne de M. Boisclair et l’octroi d’un contrat.

M. Boisclair a été arrêté et accusé d’agression sexuelle armée le 28 mai dernier. Les faits, qui n'ont pas de lien avec son séjour à New York où il a représenté le Québec comme délégué général pendant moins d'un an, se seraient produits à Montréal en janvier 2012.