La foi inébranlable de Geoff Molson

Lorsque les Blackhawks de Chicago ont relevé John McDonough de ses fonctions de président à la fin d’avril, je me suis demandé si Geoff Molson profiterait de la période de confinement attribuable à la COVID-19 pour passer en revue son personnel du secteur hockey.

Remarquez bien que je ne m’attendais pas à des bouleversements. Déjà, en février, Marc Bergevin avait confirmé le retour de Claude Julien pour la saison prochaine. On avait compris que Bergevin restait lui aussi à son poste.

Mais quand même.

Se remettre en question

Une longue interruption des activités comme celle que nous vivons permet aux entrepreneurs de faire le point sur un tas de choses. Tout gestionnaire vous dira qu’il lui arrive de se remettre en question et d’évaluer occasionnellement le travail de ses employés.

C’est ce qu’a fait le propriétaire des Blackhawks, Rocky Wirtz. Certains diront que McDonough n’était pas un président-hockey, mais il en menait large.

L’homme possédait une longue expérience dans le milieu sportif pour avoir été président des Cubs de Chicago pendant 20 ans. Les Blackhawks sont redevenus une grande organisation sous sa direction. Ils ont remporté la coupe Stanley trois fois en six ans.

McDonough suivait les opérations hockey de très près et il ne se gênait pas pour demander des comptes à son directeur général, Stan Bowman.

Confiance en Timmins aussi

Dernièrement, quelqu’un m’a dit que Geoff Molson est plus impliqué qu’on ne serait porté à le croire dans les affaires hockey du Canadien.

Hier, M. Molson a raconté lors de son long point de presse avec les médias qu’il assiste à toutes les réunions d’évaluation des espoirs que le Canadien reluque au repêchage.

Il a fait cette confidence quand je l’ai interrogé au sujet de Trevor Timmins. Encore là, le vice-président du personnel des joueurs et superviseur du programme de recrutement de l’organisation a toute sa confiance.

Au même titre que Scott Mellanby, Martin Lapointe, Claude Julien et les autres têtes de hockey qui entourent Bergevin.

Encore les plus petits

Au bout du compte, c’est dans les bureaux administratifs que les coupes ont eu lieu. La semaine dernière, Dominick Saillant et François Marchand, qui travaillaient au service des relations avec les médias depuis 23 et 11 ans respectivement, ont été remerciés.

Plusieurs autres personnes ont subi le même sort dans d’autres secteurs du groupe CH. Ces gens faisaient bien leur travail. Ils n’avaient rien à se reprocher. Le mauvais produit sur la glace ne relevait pas d’eux.

M. Molson invoque l’absence de revenus pour justifier ces mises à pied permanentes. Cette situation a beau ne pas être unique au Canadien, les gestionnaires auraient probablement pu trouver des accommodements pour garder ces employés.

Et pourtant...

Ces départs sont davantage le résultat d’une rationalisation des effectifs que des conséquences de la pandémie qui nous frappe.

Pendant ce temps, personne ne bouge dans le secteur hockey. Et pas question non plus d’embaucher un président aux opérations hockey.

Ça aussi, il fallait s’y attendre. Mais il semble que M. Molson ait accroché sur le dernier paragraphe d’une chronique de mon collègue Réjean Tremblay portant sur les congédiements survenus la semaine dernière.

En disant que Bergevin ne devrait plus être là dans un an, Réjean a conclu que Vincent Damphousse deviendrait probablement président du Canadien.

Cette allégation a importuné Geoff Molson au point qu’il a senti le besoin d’en faire mention dans son boniment avant la période des questions. Il a déclaré en substance qu’il reste à la présidence de l’équipe et qu’il n’a aucune intention de créer un poste de président des opérations hockey.

Il faudra donc continuer avec les hommes de hockey en place jusqu’à ce que le plan de relance mis de l’avant par Bergevin il y a deux ans produise ses fruits ou que mort s’en suive.

Geoff Molson croit dur comme fer au plan de son directeur général.

« Ça s’en vient », a-t-il affirmé quand je lui ai demandé s’il avait un message pour vous, les fidèles partisans que vous êtes.

« Je pense qu’on vient de faire un grand pas avec notre noyau de joueurs qui est très bon. Je dis depuis deux ans que l’on va atteindre un point où on connaîtra du succès pendant plusieurs années.

« On va y arriver. »

Mais quand ?

Ça fait déjà assez longtemps qu’ils vous le disent.