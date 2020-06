La PlayStation 5 a enfin été dévoilée, voici les premières images

Surprise! Sony a dévoilé aujourd'hui sa console PlayStation 5 lors de sa diffusion The Future of Gaming.

La compagnie n'avait pas confirmé qu'elle allait dévoiler sa console tant attendue; la diffusion devait plutôt se concentrer sur les titres de la prochaine génération. Mais, lorsque les titres Spider-Man et Ratchet & Clank ont été annoncés, visiblement Sony devait terminer ses dévoilements avec un gros coup:

La PlayStation 5.

La console qui a été présentée lors de la diffusion est blanche et noire, comme la manette DualSense qui avait été annoncée plus tôt cette année. Il s'agit vraiment juste d'un aperçu du design de la console; on ne sait toujours pas si cette dernière sera disponible dans d'autres couleurs.

Deux versions de la console PS5 ont été dévoilées: la PlayStation 5 Digital Edition et la PlayStation 5 de base, avec un lecteur. La version numérique de la console est donc un peu plus mince, n'ayant pas de lecteur.

La PS5 devrait pouvoir jouer la plupart des titres PS4; il faudra cependant surveiller les annonces de Sony pour savoir exactement quels jeux seront rétrocompatibles.

Aucune date de lancement n'a été dévoilée aujourd'hui pour la PlayStation 5, mais, Assassin's Creed Valhalla a été annoncé pour la console et devrait sortir cet hiver.