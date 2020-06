La subvention salariale aide Transcontinental à protéger les profits

La subvention salariale a permis à Transcontinental d’éviter des mises à pied, mais elle a aussi aidé l’entreprise à préserver ses profits.

Au début de la pandémie, les volumes d’impression de l’entreprise montréalaise ont chuté de 45 %.

Transcontinental a réagi rapidement en annonçant la mise à pied de 1600 salariés le 25 mars et en réduisant les horaires de travail d’autres employés.

« Ces mesures, jumelées à la subvention salariale du Canada, nous ont permis de livrer un solide trimestre malgré la crise », a déclaré hier le PDG de l’entreprise, François Olivier.

« Alors que nos revenus comparables [dans le secteur de l’impression] ont reculé de 83 M$, nous avons maintenu une solide marge d’exploitation ajustée de 20 % », a-t-il ajouté.

Transcontinental prévoit recevoir 8,2 M$ en subvention salariale d’Ottawa pour le trimestre qui a pris fin le 26 avril, soit 5 % de ses coûts totaux de main-d’œuvre.

Confiant pour le Publisac

Le dirigeant a assuré que la décision de la chaîne de supermarchés Maxi d’abandonner la circulaire papier était isolée.

Plusieurs détaillants ont déjà repris la distribution de leurs circulaires et « presque tous ceux » qui ne l’ont pas encore fait prévoient emboîter le pas prochainement, a-t-il insisté.

« Cette crise a montré que les circulaires imprimées demeurent un outil de marketing pertinent et efficace pour attirer les gens en magasin et aider les Canadiens à épargner dans un contexte économique difficile marqué par un taux de chômage élevé et de l’inflation dans le prix des aliments », a affirmé M. Olivier.

Dans l’autre secteur d’activité de Transcontinental, l’emballage, les affaires ont été très bonnes grâce à la forte demande provenant des industries de l’alimentation et des autres produits de consommation essentiels.

Les revenus trimestriels de Transcontinental ont reculé de 19 % pour atteindre 625 M$, mais les profits nets ont bondi de 15 % pour s’établir à 25,7 M$.

Malgré tout, l’action de l’entreprise a cédé 3,9 % hier pour clôturer à 12,80 $.