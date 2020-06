Le Manoir vous attend

Photo courtoisie

Fairmont Le Manoir Richelieu recommencera à accueillir les clients et les visiteurs dès le samedi 20 juin. Cette réouverture vise tous les services offerts à la clientèle qui seront permis par les autorités gouvernementales. Les nouvelles normes opérationnelles mises en œuvre au Fairmont Le Manoir Richelieu et aux établissements de la chaîne Accor partout en Amérique du Nord et en Amérique centrale ont été élaborées et approuvées par une équipe de conseillers experts. Elles ont pour but l’optimisation de l’efficacité de la prévention de la propagation de tous les virus et agents pathogènes, y compris le virus responsable de la COVID-19.

La Cache a hâte aussi

Photo courtoisie

Comme tous les autres hôtels et sites de villégiature, la cache à Maxime, situé à Scott en Beauce, a bien hâte de revoir ses clients. En plus d’un hôtel de calibre international, l’âme de La cache à Maxime est, et a toujours été, son vignoble. Les gens qui viendront à l’hôtel cet été pourront, sans aucun effort, vivre des moments d'exception dans un lieu qui est, on peut le dire, proche du paradis, et ce, en distanciation sociale complète. Les nouvelles règles sanitaires dans le contexte de la réouverture ont été revues lors des étapes de l’arrivée du client, de son enregistrement et de son déplacement vers sa chambre ou vers le Noah spa. Renseignements: lacacheamaxime.com et noah-spa.com. Sur la photo, Véronique Gaudreault, directrice générale de la cache à Maxime et Alexandre Labbé Doyon, VP aux opérations du Noah Spa à Scott en Beauce.

Mère Teresa à Québec

Photo courtoisie

En souvenir. Le 11 Juin 1986. Lauréate du prix Nobel de la paix 1979, Mère Teresa livre un message d'amour et de paix aux gens rassemblés à l'Université Laval pour l’écouter. Elle participe à plusieurs rencontres au cours de son séjour, notamment à l'hôtel de ville de Québec et dans quelques institutions charitables. Sur la photo, on la voit en compagnie de Gilles Kègle l’infirmier de la rue de Québec.

Anniversaires

Photo courtoisie

Me Martin Daraiche (photo) associé directeur au bureau NATIONAL de Québec...Richard Aubé, concepteur et metteur en scène des Productions Richard Aubé de Québec, 64 ans...Geoff Ogilvy, golfeur australien (PGA), 43 ans...Bryan Perro, écrivain québécois, 52 ans...Maude Guérin, comédienne québécoise, 55 ans...Josée Boudreault, conférencière...Jean Alesi, ex-pilote de Formule 1, 56 ans...Hugh Laurie (Dr House) 61 ans...Joe Montana, quart-arrière de la NFL (1979-94), 64 ans...Alain Stanké, journaliste, éditeur, écrivain et animateur de télévision, 86 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 11 juin 2019. Gabriele Grunewald (photo), 32 ans, athlète américaine, spécialiste des courses de demi-fond...2018. Yvette Horner, accordéoniste, pianiste et compositrice française...2017. Rosalie Sorrels, 83 ans, chanteuse, guitariste et auteur-compositeur de musique folk américaine...2016. Christina Grimmie, 22 ans, chanteuse américaine...2015. Virgil Riley Runnels, Jr., 69 ans, lutteur professionnel américain (Dusty Rhodes)...2015. Ornette Coleman, 85 ans, saxophoniste et légende du jazz...2013. Magella Laforest, 96 ans, ancien joueur des As de Québec et ancien maire de la Ville de Montmorency...2012. Téofilo Stevenson, 60 ans, boxeur cubain (de 1966 à 1988)...2012. Ann Rutherford, 94 ans, actrice américo-canadienne...1996. Jacques Desrosiers, 57 ans, créateur du clown Patof...1979. John Wayne, 72 ans, 40 ans de carrière, 250 films...1918. Pamphile Le May, 81 ans, poète et romancier québécois.