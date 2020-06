Le printemps meurtrier

Ça frappe fort et dur. Sur près de 8000 décès au Canada dus à la COVID-19, le Québec en compte maintenant plus de 5000. Plus de 4000 à Montréal, à Laval et en Montérégie.

La quasi-totalité des morts est en CHSLD, résidences privées pour aînés ou ressources intermédiaires.

Ce sont des milliers de vraies personnes, fauchées souvent seules et parfois même dans une indignité innommable.

Des milliers de familles en sortent traumatisées. Et ce n’est pas fini. En Ontario, malgré une population plus nombreuse, on compte 2475 décès – la moitié d’ici. En Colombie-Britannique, c’est 167.

Au Québec, c’est un échec sur toute la ligne.

La directrice de la santé publique de Montréal, la Dre Mylène Drouin, sonnait récemment l’alarme. Cette crise, disait-elle, aurait dû être gérée à Montréal, dans l’œil même de la tempête.

Elle avait raison.

En termes d’informations détaillées et d’antennes politiques à Montréal, le gouvernement de François Legault en a manqué tragiquement.

Sur le plan organisationnel, l’héritage toxique de l’ultracentralisation du système de santé sous Gaétan Barrette a fait le reste.

Symbole puissant

En entrevue hier avec Mario Dumont, le Dr Karl Weiss qualifiait le tout de « carcan administratif ».

Ce même carcan est en partie responsable des retards accusés pendant des semaines dans le dépistage, et maintenant, pour les tests sérologiques.

Le symbole le plus puissant de cette déconnexion du terrain montréalais fut l’hécatombe au CHSLD privé Herron. Pour le savoir, il aura fallu le journaliste Aaron Derfel de la Montreal Gazette.

Il est vrai que la plupart des gouvernements en Occident ont gravement manqué à leur devoir de préparation face à une prochaine pandémie.

Le Québec a toutefois raté le coche plus que les autres provinces.

Au lieu de s’inspirer de la célérité de la Colombie-Britannique dès la fin janvier, dont la commande d’équipements de protection personnelle (EPP), le Québec a trop tardé à bouger.

Bévues

Laisser le personnel des établissements se promener d’un site à l’autre est une des pires bévues. Ce qui en a fait de redoutables vecteurs de contagion.

Dès la mi-mars, la C-B interdisait pourtant les mouvements de personnel.

Après avoir longtemps découragé le port du masque pour les citoyens, la santé publique du Québec s’entête encore à ne pas l’imposer dans les lieux publics.

D’autres grandes villes que Montréal l’ont fait. Pourquoi pas ici ?

Pour la métropole, l’échec est indéniable. Inutile de se le cacher. Sinon, comment faire mieux face à une possible deuxième vague à l’automne, à mesure qu’on déconfine et que les Montréalais voyagent cet été en régions ?

Le gouvernement et la santé publique jurent que cette fois-ci, ils seront prêts.

Que les EPP seront là. Que des milliers de nouveaux préposés aux bénéficiaires seront formés et mieux payés, enfin. Qu’on se prépare pour la saison de la grippe.

Or, fournira-t-on le vaccin contre l’influenza à tout le monde et à temps ? Sinon, les urgences montréalaises, engorgées en hiver depuis bien avant la COVID-19, déborderont jusque sur les trottoirs.

Pour analyser les dérapages à Montréal et tenter de rectifier le tir, le gouvernement dépêche aussi sa nouvelle mandarine de choc, la sous-ministre Dominique Savoie. Une chose est sûre : le temps court.