Le retour du ciné-parc à Québec

Le Marché Jean-Talon de Charlesbourg, à Québec, pourra accueillir les cinéphiles dès le 18 juin à l’occasion de l’ouverture de son nouveau ciné-parc.

Dès jeudi prochain, les gens de la Vieille Capitale pourront ajouter une nouvelle activité à la liste de celles qui sont permises, a fait savoir le propriétaire du Marché Jean-Talon, Patrick Lessard, par voie de communiqué.

Au total, ce sont 150 véhicules qui pourront prendre place devant deux écrans D.E.L. de huit pieds par 14 pieds, installés à 25 pieds du sol sur le terrain du Ciné-Parc Jean-Talon.

Une scène de 20 pieds par 24 pieds sera également érigée pour y présenter des spectacles d’humour et de musique, le tout en respectant les mesures de distanciation sociale.

D’ailleurs, la programmation pour les deux dernières semaines de juin est prête.

Les 18 et 25 juin, les cinéphiles pourront voir (ou revoir) le documentaire Bob Bissonnette : Rockstar. Pis Pas à peu près. Les 19 et 26 juin, Le retour de papa II sera présenté sur les écrans géants, tandis que SONIC, le hérisson bleu, sera diffusé les 20 et 27 juin. Enfin, Rocketman, le film basé sur la vie d’Elton John, prendra l’affiche les 21 et 28 juin.

Comme dans les ciné-parcs «traditionnels», la bande sonore des projections sera retransmise par bande FM. Seules les personnes qui syntoniseront la bonne fréquence pour avoir accès à celle-ci, évitant ainsi d’incommoder les voisins avec de la pollution sonore.