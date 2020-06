L’entraide avant la rivalité

Quand ils obtiendront le feu vert de la santé publique pour effectuer des voyages entre les régions et pour tenir des événements à l’intérieur, les trois équipes de volleyball masculin du RSEQ souhaitent disputer des parties hors-concours afin de se préparer pour la saison qui ne débutera au mieux qu’en janvier.

Dans la foulée de la décision des conférences de l’Ouest, de l’Ontario et de l’Atlantique d’annuler la session d’automne, les équipes du Québec ont convenu d’attendre elles aussi en janvier avant d’amorcer le calendrier régulier.

« La rivalité passe en deuxième, et on doit s’aider entre les programmes, a mentionné l’entraîneur-chef du Rouge et Or de l’Université Laval, Gino Brousseau. On doit garder les joueurs motivés et les nourrir. On ne doit pas les lâcher parce qu’il y a de l’inquiétude. En plus de Montréal et Sherbrooke avec qui nous sommes en contact, on pense aussi aux Titans de Limoilou qui ont toujours une bonne équipe. Ça aiderait notre structure régionale. »

« Important de rester actif »

S’il veut garder ses ouailles motivées, Brousseau ne voit pas d’un mauvais œil que la saison ne débute qu’en janvier en raison de la pandémie de COVID-19.

« Si cette formule est bonne pour la NCAA où les parties se déroulent de janvier à mai, je ne vois pas pourquoi ça ne serait pas bon pour nous. Ça va nous permettre d’avoir une plus longue période de préparation. On va refaire nos cycles d’entraînement, a-t-il souligné.

« On doit s’assurer de maintenir la forme des gars, mais sans les écœurer, sinon on va les perdre. Je fais une écoute active parce que les joueurs sont insécures et je les tiens à l’affût de ce qui se passe. On doit les impliquer dans le processus. [...] Il y a certains joueurs qui sont intéressés à faire du volleyball de plage cet été. C’est important de rester actifs. »