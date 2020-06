Les écoles de conduite devront mettre les bouchées doubles

RIMOUSKI – C'est officiel, les examens de conduite pourront reprendre à la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) à compter de lundi. Les écoles de conduite pourront aussi recommencer les cours pratiques le 15 juin. Les auto-écoles auront du pain sur la planche pour rattraper leur retard.

N'ayant eu que cinq jours d'avis afin d'être fin prêtes à recevoir à nouveau les élèves, les écoles doivent appuyer sur l’accélérateur pour assurer la reprise de leurs activités.

«Il faut rebâtir les horaires. On a environ 120 élèves à programmer seulement pour une période d’examen, donc il faut que la SAAQ soit capable elle aussi de passer au travers de tout ça», a expliqué Steve Gagné, propriétaire de l’auto-école NDR Rimouski.

Pour le moment, la SAAQ se charge de rappeler les gens qui ont terminé leurs cours et qui se sont inscrits lors des mois de mars, avril et mai.

«Ça va bon train, ça va être terminé dans les prochaines heures pour que ces gens-là soient placés en priorité à compter du 15 juin», a mentionné le porte-parole de la SAAQ, Mario Vaillancourt.

Les autres personnes désirant s’inscrire à un examen pratique pourront le faire à partir du 22 juin. Les inscriptions en ligne sont fortement recommandées.

Les élèves devront être compréhensifs et s’armer de patience. Les élèves seront rappelés par ordre de priorité, en commençant par la phase quatre. Des délais d'un mois à un an sont à prévoir.

«Je m’attends à un mois de délai pour que tout le monde ait passé au niveau de la phase quatre. Pour ce qui est du reste du cours, c’est sûr qu’on va avoir des effets jusqu’à un an. On est là pour vous aider comme étudiants, mais il faut aussi penser à notre réalité», a précisé M. Gagné.

Les méthodes de désinfection devront être optimales. L’instructeur portera obligatoirement un masque ainsi qu’une visière ou des lunettes de protection. Pour l’élève, le port du masque sera fortement recommandé.

«Les mesures de la SAAQ recommandent de mettre un plastique sur nos sièges pour désinfecter beaucoup plus facilement. On va désinfecter après chaque utilisation, ne pas mettre l’air conditionné et rouler les fenêtres ouvertes pour aérer les voitures», a ajouté Guy Francoeur, directeur de l’Auto École Steeve Duguay à Rivière-du-Loup.

Pour ce qui est des cours théoriques, certaines écoles de conduite poursuivront le processus en ligne. Les autres accueilleront des groupes plus restreints, en classe.