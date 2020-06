Les leaders noirs n'écoutent plus Obama, selon un expert en politique américaine

Les leaders de la communauté noire et les jeunes Afro-Américains n'écoutent plus l'ancien président Barack Obama parce qu'il n'aurait «rien fait» pour eux, affirme l'expert en politique américaine Donald Cuccioletta.

La mort de George Floyd est «la goutte qui a fait déborder le vase», a-t-il estimé jeudi matin à l'émission Dutrizac, sur QUB radio.

Sur les questions raciales, Barack Obama «est toujours dans la même affaire, on va se tenir la main, on va se réconcilier et on va danser autour du feu», a soutenu M. Cuccioletta.

Or, alors que plusieurs hommes de race noire sont morts en raison de brutalités policières au cours de la dernière décennie aux États-Unis, ce message ne résonnerait plus auprès de la jeunesse afro-américaine.