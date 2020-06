Pour vaincre le syndrome du mal du débarquement

J’ai déjà vécu un problème semblable à celui de votre correspondant de ce matin qui se sent toujours comme sur des vagues alors qu’il est descendu du bateau. Il n’y a semble-t-il que cinq personnes au Québec qui traitent cette problématique de santé qui dérègle l’équilibre et qui est parfois accompagné de nausées et d’étourdissements. Dans mon cas, c’est une spécialiste de la labyrinthite de Drummondville qui m’a guérie : Madame Bérubé de la clinique de physiothérapie du Centre de santé Sainte-Croix. Elle a montré à mon mari comment m’aider avec le traitement une fois rendue à la maison. Il importe de faire attention de ne pas pencher la tête vers l’avant quand on monte un escalier par exemple, et garder toujours la tête droite quand on se lève du lit.

Monique V.

Merci de la référence. J’imagine que si ce monsieur n’habite pas Drummondville et qu’il appelle à cette clinique, on le dirigera vers une clinique équivalente dans sa région. La Clinique Sainte-Croix est située au 50 de la rue Dunkin, tout près de l’Hôpital Sainte-Croix. Son numéro de téléphone est le (819) 472-2423.