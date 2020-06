Québec se donnera plus de moyens pour inspecter les CHSLD privés

QUÉBEC | Le gouvernement Legault se donnera davantage de pouvoirs pour inspecter les CHSLD privés grâce à une disposition prévue dans un nouveau projet de loi sur les proches aidants présenté jeudi par la ministre Marguerite Blais.

Actuellement, seuls les Centres intégrés de santé et de services sociaux (CISSS) et leurs pendants universitaires (CIUSSS) peuvent décider de procéder à des inspections dans ces établissements.

Si le projet de loi 56 est adopté tel quel, le ministère de la Santé et des Services sociaux pourra court-circuiter cette obligation et y envoyer directement des inspecteurs, a expliqué la ministre des Aînés et des Proches aidants, Marguerite Blais.

«On veut faire plus d'inspections, que ce soit dans les résidences privées pour aînés, que ce soit dans les ressources intermédiaires ou même dans les ressources de type familial. Ça nous appert [donc] important de pouvoir aussi le faire au ministère [...]», a-t-elle indiqué.

Par ailleurs, le projet de loi 56 prévoit l’adoption d’une politique nationale pour les proches aidants, d’un plan d’action renouvelable aux cinq ans et d’un comité de suivi chargé de rendre un rapport.

«C’est un rêve pour moi, un rêve bien personnel», a témoigné Marguerite Blais, en conférence de presse.

Cette pièce législative prévoit l’instauration de «l’Observatoire québécois de la proche aidance» afin de mieux saisir les habitudes des personnes proches aidantes et d’étudier les impacts des mesures mises en place par le gouvernement dans le temps.

Le projet de loi 56 prévoit aussi de faire de l’appellation «Maison des aînés» un terme réservé aux bâtiments construits par le secteur public. Une clause de droits acquis permettrait toutefois à la vingtaine de résidences pour aînés qui portent déjà ce nom de le conserver.