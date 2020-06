Quoi regarder à la télé vendredi?

MONTRÉAL - Voici quelques suggestions d'émissions et de films à regarder à la télévision sur les chaînes francophones le vendredi 12 juin.

«Sucré Salé»

Patrice Bélanger retrace le parcours atypique de l’humoriste Christine Morency, et en profite pour souligner son anniversaire d’une façon originale. Marie-Nicole Lemieux, une des plus belles voix du Québec, parle de sa carrière internationale, et Marie-Christine Proulx discute avec l’auteur suisse Joël Dicker.

Vendredi, 18 h 29, TVA.

«Le rêve de Jonas»

À l’aube de la quarantaine, le skipper Jonas Gerckens se prépare pour faire sa première route du rhum, cette course mythique qui relie Saint-Malo (France) à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe). Un rêve d’enfant est à la veille de se réaliser. Durant cette épopée, le marin belge va devoir affronter quatre tempêtes, des avaries, de la casse matérielle et surtout, la solitude.

Vendredi, 19 h, TV5.

«Soirée Thierry Lhermitte»

Une soirée entièrement dédiée au comédien français Thierry Lhermitte que l’on a connu avec la gang des Bronzés, grâce à la diffusion de trois films marquants : «L’indic» avec Daniel Auteuil, «La fiancée qui venait du froid» avec son ami Gérard Jugnot, et enfin «Elles n’oublient jamais».

Vendredi, 20 h, Studio Canal.

«Matilda»

Petite fille curieuse et intelligente, Matilda (Mara Wilson) n’est pas tombée sur la bonne famille. Ses parents sont vulgaires et méchants. À l'âge de six ans, elle est envoyée à l'école et découvre une institutrice gentille et serviable. Mais la directrice de l'école terrorise les enfants. Matilda va alors découvrir qu’elle a des pouvoirs mystérieux...

Vendredi, 20 h 35, Yoopa.

«Y’a du monde à messe»

Dans son église réaménagée, et entouré de sa chorale, Christian Bégin reçoit l’animateur Jean-Luc Mongrain, le professeur et chercheur Pierrich Plusquellec, la comédienne Julie Le Breton, l’autrice, chroniqueuse et journaliste Marie-Julie Gagnon, et Brigitte Boisjoli en musique.

Vendredi, 21 h, Télé-Québec.

«Le lot du diable»

Rediffusion de la première saison de cette téléréalité qui représente un véritable voyage dans le temps, avec des participants qui vont vivre dans une autre époque. Au milieu du bois, ils vont devoir travailler fort pour se nourrir, se loger, se laver...

Vendredi, 22 h, Historia.

«Coups de food»

Sébastien Benoit rejoint l’humoriste natif de Port-au-Persil, Alex Perron, pour découvrir ses coups de cœur culinaire dans la belle région de Charlevoix. Ensemble, ils vont aller gouter aux spécialités de la boulangerie Pains d’exclamation, déguster un hamburger au casse-croute Élisa, prendre l’apéro au bar La brise du Manoir Richelieu, pour finir par un repas «tout terroir» au bistro Local 245.

Vendredi, 22 h, Zeste.