Suspect recherché pour un vol dans une boutique de golf de Lévis

Le Service de police de la Ville de Lévis (SPVL) est à la recherche d’un homme qui aurait commis un vol de moins de 5000 $ au magasin GolfTown de Lévis.

Vers 12h20, le 24 mai dernier, un homme dans la cinquantaine s’est rendu au commerce du 6100 boulevard Guillaume-Couture. Il a alors attendu que le commis soit occupé pour partir, sans payer, avec deux bois de départ d’une valeur de 1350 $.

Photo courtoisie

Au moment du vol, l’individu portait un polo gris Ralph Lauren, avec un logo noir, et une casquette grise, avec un logo de feuille d’érable noir. Il mesure 1,78 mètre (5 pieds et 10 pouces), 86 kg (190 lbs) et est de race blanche.

Un des bâtons est de marque Callaway, Mavrik Sub Zero de couleur noir et orange, l’autre est un Taylor Made Sim RH Diamana de couleur blanc, noir et bleu.

Si vous reconnaissez cet individu ou avez de l’information permettant de l’identifier, nous vous demandons de communiquer avec le Service de police au 418-832-2911.