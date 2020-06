Tête des ponts: Régis Labeaume «content» que l’aménagement se fasse avant 2031

Régis Labeaume s’est dit «content» d’entendre le ministre des Transports, François Bonnardel, affirmer que le réaménagement de la tête des ponts se ferait «beaucoup plus tôt» qu’en 2031.

«Tant mieux. On est content. Bien sûr, que je vais discuter avec lui. C’est certain», a répondu le maire de Québec, de façon succincte, jeudi en fin de matinée, en marge d’un point de presse.

L’échéance de 2031 pour le réaménagement du fameux «spaghetti» à l’entrée ouest de Québec figurait initialement dans une réponse fournie par le bureau de projet du réseau structurant de transport en commun, comme Le Journal le révélait la semaine dernière.

Mardi après-midi, le ministre Bonnardel s’est voulu rassurant. «Ce que je peux assurer et dire au maire de Québec et aux gens de Québec, c’est que c’est beaucoup trop loin, 2031. Ça ne sera pas 2031, ça sera beaucoup plus tôt», a-t-il mentionné sans toutefois dévoiler un échéancier précis.

Régis Labeaume n’a pas voulu en rajouter, jeudi. «C’est correct. Le ministre est intervenu. On va mettre ça en arrière de nous autres», a-t-il coupé court.

De son côté, Gilles Lehouillier, maire de Lévis, a répété «qu’on va vraiment améliorer la fluidité» de la circulation en s’attaquant à ces travaux de réaménagement majeurs. «C’est un peu normal, qu’ils prennent un peu plus de temps, parce qu’il y avait quand même du travail à faire dans le schéma», a-t-il relativisé.

Selon les chiffres de 2010-2011, les travaux du «spaghetti» étaient évalués à 1 milliard de dollars.