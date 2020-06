Tramway: centre d’entretien retiré et circulation chamboulée dans Limoilou

La Ville de Québec abandonne l’idée de construire un centre d’entretien à la hauteur de la 41e Rue et annonce une modification complète de la circulation dans Limoilou avec la venue du tramway.

Le directeur de projet, Daniel Genest, a fait cette annonce lors d’une présentation sur l’insertion du tramway dans le secteur Limoilou.

Le centre d’exploitation et d’entretien (CEE) secondaire avait préalablement été déplacé, à la demande des citoyens de Limoilou. Jeudi, on a appris qu’il serait tout simplement retiré.

«C’est normal, dans un contexte de conception préliminaire, on avance et on se questionne sur les infrastructures liées au projet», a expliqué M. Genest. «Retirer le centre d’exploitation et d’entretien secondaire représentait une économie importante dans le contexte du projet.» Le directeur de projet n’a pas voulu chiffrer le montant, précisant que la Ville est en processus d’octroi de contrat.

M. Genest assure que le retrait du CEE secondaire n’a pas d’impact sur la qualité de service du réseau. Ainsi, le réseau se limitera à un centre d’exploitation et d’entretien principal, dans le secteur Mendel, à l’ouest. On le construira plus gros que prévu.

Circulation détournée

Les citoyens qui vivent ou circulent dans Limoilou devront s’adapter à de nouveaux patrons de circulation. Ainsi, le retrait de la voie de circulation en direction nord sur la 1re Avenue forcera les automobilistes qui veulent aller vers Charlesbourg, par exemple, à choisir d’autres voies. Le Bureau des transports prévoit que, sur une base quotidienne, 4400 véhicules de plus emprunteront pour ce faire la Laurentienne. Une autre portion, équivalente à 1500 voitures, choisira de transiter par la 3e Avenue. La 2e Avenue recevra un nombre marginal de véhicules de plus, a indiqué le directeur Marc Des Rivières, et la 4e Avenue sera empruntée par une centaine de véhicules de plus par jour.

Plusieurs carrefours deviendront non traversants dans le secteur Limoilou, entre le terminus Charlesbourg et la 4e Rue. On doit aussi s’attendre à plusieurs interdictions de virage à gauche.

Ruelles

Entre la 8e et la 13e Rue, les ruelles qui longent la 1re Avenue pourraient être transformées pour permettre le bouclage des rues perpendiculaires qui ne pourront plus déboucher sur l’artère principale. La Ville les acquerrait et en assurerait l’entretien. C’est la solution privilégiée par le bureau de projet. «On souhaite le bouclage par les ruelles», a exprimé Daniel Genest.

Photo courtoisie Ville de Québec

Mais les discussions sont encore en cours avec les citoyens, à qui on offre une deuxième option. Les rues perpendiculaires pourraient devenir des voies à double sens qui se termineraient dans un cul-de-sac. On devrait alors sacrifier les espaces de stationnement situés le long de celles-ci.

Photo courtoisie Ville de Québec

Des cases de stationnement disparaîtront aussi le long de la 1re Avenue, dans la section entre la 4e Rue et la 18e Rue, là où le tramway est inséré en marge de l’artère, du côté est. Le bureau de projet chiffre la perte à 212 cases.