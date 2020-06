Un ciné-parc au Marché Jean-Talon

Il y aura du cinéma en plein air cet été au Marché Jean-Talon de Charlesbourg. Un ciné-parc temporaire pouvant accueillir entre 125 et 150 véhicules sera aménagé sur le terrain de stationnement.

Le documentaire Bob Bissonnette : ROCKSTAR. Pis pas à peu près lancera les activités le 18 juin.

Des spectacles d’humoristes et de musique pourraient aussi être présentés, en mode ciné-parc, au cours des prochaines semaines. Des négociations sont en cours.

Patrick Lessard, propriétaire du Marché Jean-Talon de Charlesbourg, tente depuis deux ans et demi de ramener un ciné-parc permanent à Québec.

Après deux tentatives avortées pour des raisons de zonage, sa demande pour un ciné-parc temporaire a été acceptée par la Ville de Québec et le Bureau des grands événements.

Deux écrans DEL de huit pieds par 14 seront installés à 25 pieds de haut sur des remorques. Le son sera transmis par ondes FM. Des camions-restaurants seront sur place et de la restauration sera aussi offerte par le Marché Jean-Talon. Le tout se fera dans le respect des règles de salubrité et de distanciation sociale.

« Et il y aura du pop-corn », a promis Patrick Lessard, lors d’un entretien téléphonique.

Bob Bissonnette : ROCKSTAR. Pis pas à peu près sera aussi diffusé le 25 juin. Le retour de papa 2 (19 et 26 juin), Sonic, le film (20 et 27 juin) et Rocketman (21 et 28 juin) suivront. La programmation complète sera dévoilée d’ici deux semaines.

Un cadeau

« C’est une opération qui se détaille dans les six chiffres et qui est difficile à rentabiliser dans une si courte période de temps, mais c’est un cadeau qu’on désire offrir aux gens de Québec. On le fait à titre de bon voisin corporatif », a fait remarquer Patrick Lessard.

L’expérience est aussi une sorte de test afin de vérifier la viabilité de l’opération. Le ciné-parc sera en activité jusqu’à la mi-août et pourrait se prolonger si l’engouement est là.

« C’est un très beau laboratoire », a-t-il fait savoir.

Les billets pour un véhicule sont disponibles en prévente au coût de 28 $ sur lepointdevente.com et de 35 $ à la porte.

La Ville de Québec dévoilera ce matin tous les détails entourant la mise en place de ses ciné-parcs estivaux.