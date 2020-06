Un sondage qui fait jaser

Plusieurs plateformes sur le web récupèrent ce matin les résultats d’un sondage réalisé par CNN. Si, comme presque tous les sondages, il indique que le président traverse une période difficile, ce sont les écarts qui étonnent.

Selon ce coup de sonde de CNN, ils ne sont plus que 38% à considérer que Donald Trump s’acquitte bien de sa tâche. Cette performance est la pire depuis janvier 2019. Plus inquiétant peut-être, sa cote a chuté de sept points depuis le début mai.

Autre donnée qui montre à quel point le début du mois de juin est pénible pour le président : Joe Biden le devancerait maintenant par 14 points. Des présidents comme Jimmy Carter ou George H. W. Bush ne se sont jamais remis d’aussi mauvais chiffres.

Tout le reste du sondage va dans la même direction et il y a bien peu de choses positives à récupérer pour Donald Trump et son équipe. Si le thème de la question raciale devait encore défrayer la nouvelle, il pourrait constituer un handicap sérieux pour le président puisque 63% des répondants croient qu’il gère mal cette situation.

Comme je le mentionne plus haut, ce sondage confirme les difficultés actuelles de Donald Trump. Plusieurs sondages comme ceux de Gallup, Reuters/Ipsos, Economist/YouGov et même Rasmussen (habituellement un peu plus favorable aux républicains) pointent dans la même direction.

Avant de conclure à une défaite probable de Donald Trump en novembre, il faut bien sûr considérer que nous sommes à cinq mois de l’élection, mais aussi que le début du mois de juin a été particulièrement mouvementé.

Le contexte actuel est particulièrement volatile et exceptionnel. Les manifestations vont-elles se poursuivre? Ce thème sera-t-il encore privilégié alors qu’on annonçait hier qu’une seconde vague de COVID-19 frappe certains états? Inquiets pour la situation économique, les Américains vont-ils plutôt choisir de faire confiance à Trump en qui ils perçoivent un bon gestionnaire à ce chapitre?

Des membres de l’entourage du président sont inquiets et ils ont bien noté la succession de sondages défavorables. Le président lui-même a préféré nier les résultats et, à sa façon coutumière, il a même exigé des excuses de la part de CNN. Son équipe de campagne a menacé la chaîne d’une poursuite judiciaire. Une première dans l’histoire de CNN pour un sondage de cette nature. Si vous allez consulter l’échantillonnage utilisé par CNN, vous constaterez qu’il ne diffère pas beaucoup de celui de plusieurs autres maisons de sondage.

En ce 11 juin, on peut affirmer que le président sortant est dans une fâcheuse position et que bien peu de ses prédécesseurs sont parvenus à grimper une pente aussi raide. Nous traversons cependant une période sans précédent et il serait bien audacieux de prévoir une défaite de Donald Trump.

Presque complètement confiné depuis quelques mois, Donald Trump trépigne et il reprend la route très bien tôt. Le 19 juin il participera à son premier grand rassemblement depuis le 2 mars. On a choisi Tulsa en Oklahoma pour cette reprise des activités. Je souligne en terminant que le 19 juin est le «jour de la liberté» (annonce de la fin de l’esclavage le 19 juin 1865) pour les Noirs américains et que Tulsa est tristement célèbre pour de nombreux épisodes de tensions raciales. Ne comptez pas sur le président pour éviter les controverses.