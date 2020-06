Une autre page d’histoire qui se tourne

Avec le décès récent de plusieurs anciens maires de la région de Québec, c’est un peu comme si autant de chapitres de son histoire s’étaient refermés, auxquels s’ajoutera une autre page, avec la mise en vente de la maison de la défunte mairesse Andrée P. Boucher.

Tous ceux qui ont connu le règne de Mme Boucher, qui fut mairesse de Sainte-Foy de 1985 à 2001 avant de devenir en 2005 la première mairesse de Québec, se souviennent de ses façons de faire peu orthodoxes.

La mairesse recevait les journalistes chez elle, au 3276, chemin Saint-Louis, et y accordait aussi de nombreuses entrevues téléphoniques. Elle n’hésitait pas, au besoin, à interrompre un souper familial pour prendre le temps d’expliquer et d’informer.

Garden-party

Mme Boucher y avait même organisé, en 2005, une garden-party au cours de laquelle elle avait accueilli pas moins de 1500 citoyens supporteurs. La politicienne souhaitait ainsi recueillir les 200 signatures nécessaires à sa candidature, nombre qui avait rapidement été atteint. En raison de l’affluence, un policier avait même été dépêché sur les lieux afin de diriger la circulation.

Photo Jean-François Desgagnés

« Il se trouve toujours des rieurs, mais comme disait le capitaine Bonhomme, après les sceptiques sont confondus », avait alors commenté la très colorée politicienne.

Sur une note plus triste, c’est aussi devant le parterre de cette maison qu’ont été déposés de nombreux bouquets de fleurs en hommage à la disparue, à la suite de son décès survenu dans sa chambre à coucher, le 24 août 2007. Plus récemment, à quelques jours de Noël, son mari, Marc Boucher, qui habitait toujours la maison, s’est éteint à son tour.

Toute leur vie

« Mes parents se sont installés ici en 1959, y ont eu leurs trois enfants, et ils y sont demeurés toute leur vie », lance Denis Boucher, fils cadet du couple.

Photo Jean-François Desgagnés

Les enfants ont procédé, ces derniers jours, à un grand ménage des lieux en vue de la mise en vente. L’exercice leur a permis de découvrir quelques surprises, et de se remémorer des moments marquants de la vie de leur mère.

Dans le garage, on retrouve notamment l’affiche « homemade » de lancement de campagne de Mme Boucher, qui avait mené l’opération avec moins de 1000 $. « Ç’a dû être l’une des grandes dépenses de sa campagne, lance son fils en riant. Elle n’avait pas besoin de dépenser grand-chose pour passer son message. »

Au sous-sol, on retrouve encore la pelle et le casque dont s’était servie Mme Boucher lors du lancement des travaux de construction du poste de police et de pompiers. L’endroit allait devenir l’hôtel de ville de Sainte-Foy, édifice controversé qui porte aujourd’hui son nom.

Dans les deux fauteuils qui se trouvent toujours dans la salle à manger, Mme Boucher et son mari ont maintes fois discuté des dossiers de la Ville. La mairesse s’y installait pour les étudier, les approfondir et en jaser. La maison n’a en fait pas beaucoup changé depuis de nombreuses années.

« Mes parents l’ont entretenue, la structure est en bon état, mais ils n’étaient pas du genre à se lancer dans les grands projets de rénovation, raconte Denis Boucher. Puis il y a un grand terrain et la possibilité de réaliser différents projets ici. »

La maison sera mise en vente ce dimanche, au coût de 465 000 $, et une visite libre est prévue toute la journée. Pour les enfants, ce sera la dernière étape du règlement de la succession.

Il ne restera plus qu’à obtenir qu’un jour, une rue porte le nom d’Andrée P. Boucher, projet qui suscite toujours autant d’espoir chez les proches de la défunte mairesse du peuple.