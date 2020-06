Une étape encourageante pour les joueurs du Lightning

Pour la première fois depuis l’arrêt des activités dans la Ligue nationale de hockey (LNH) en raison de la pandémie de coronavirus, les joueurs du Lightning de Tampa Bay ont pu patiner en petits groupes, mercredi, à l’Amalie Arena et au TGH IcePlex.

• À lire aussi: LNH: ouverture des camps le 10 juillet

• À lire aussi: Repêchage LNH : Seth Jarvis, un Paul Byron sur les stéroïdes

• À lire aussi: «Nous ne regardons pas la couleur de notre peau, mais le caractère de notre cœur», affirme Carey Price

Ils n’étaient pas plus de six par groupe. Mais ce début de retour à la normale, permis par le lancement de la phase 2 de la reprise dans la LNH, a fait du bien aux joueurs.

«Il y a encore de l’incertitude et on ne sait pas trop à ce moment-ci quelle sera la prochaine étape. Cependant, en tant que joueur, ça nous permet de retrouver une certaine routine, d’avoir un programme à suivre», a raconté le défenseur Kevin Shattenkirk dans une entrevue publiée sur le site officiel du Lightning.

«C’est différent, évidemment, puisqu’on est seulement six gars. On doit suivre le protocole. Toutefois, c’est ce qui nous permet d’avoir les meilleures chances de reprendre nos activités sur la glace et à l’extérieur tout en restant protégés le plus possible», a poursuivi Shattenkirk, qui était heureux de partager la glace à nouveau avec quelques-uns de ses coéquipiers.

«C’était détendu. Nous sommes juste heureux de pouvoir nous retrouver. Nous suivrons le programme en place aussi longtemps que ce sera nécessaire d’ici le début de la phase 3.»

Ardeur et patience

La phase 3 permettra aux équipes de se réunir en camp d’entrainement pour préparer les rencontres d’après-saison. Elle ne devrait toutefois pas être lancée avant la mi-juillet.

D’ici là, les joueurs de la LNH devront se contenter de s’entraîner en petits groupes dans les installations de leurs équipes, sur une base volontaire, et sans entraîneurs.

«Le défi quand on est si peu de joueurs, c’est d’avoir des séances d’entrainement qui comptent vraiment et dont tu peux retirer des bénéfices. Il faut rester concentrés et s’assurer que nous travaillions sur quelque chose. Pour l’instant, c’est retrouver l’endurance, mais après cette première semaine, on travaillera probablement plus sur des choses spécifiques que les joueurs ont en tête», a expliqué Shattenkirk.

Le Lightning fait partie des 24 formations de la LNH qui poursuivront la saison lors de l’éventuelle phase 4. Il est l’une des quatre équipes de tête qui s'affronteront pour déterminer les places 1 à 4 dans l'Association de l’Est.