Anciens journaux de Capitales Médias: la suspension des éditions imprimées de semaine devient définitive

QUÉBEC | Les six anciens journaux régionaux de Capitales Médias récemment rachetés par un groupe coopératif laissent tomber définitivement leurs éditions imprimées suspendues à la fin mars en raison de la pandémie de COVID-19. Seule l’édition du samedi, qui n’avait pas été suspendue, continuera d’être disponible en version imprimée.

Cette décision fait partie du plan d’affaires de la Coopérative nationale de l'information indépendante (CN2i), qui regroupe les six coopératives de solidarité mises en place pour la relance des six quotidiens (Le Soleil, Le Droit, Le Nouvelliste, La Tribune, Le Quotidien/Le Progrès, La Voix de l'Est) repris du Groupe Capitales Médias qui s’étaient retrouvés au bord de la faillite l’an dernier. C'est cette entreprise qui avait acquis les six journaux de Gesca, une filiale de Power Corporation, en 2015.

La pandémie de COVID-19 est donc venue alimenter le virage numérique des six journaux qui avaient d’abord laissé tomber leurs éditions imprimées du lundi au vendredi de façon temporaire à la fin mars.

«Ainsi, les six médias continuent d'intensifier leur offre de contenus en tout temps, 7 jours sur 7, sur leurs différentes plateformes numériques, notamment les sites web et les applications mobiles, a mentionné la CN2i, en annonçant son plan d’affaires 2020-2021, vendredi. Leur fréquentation atteint d'ailleurs des sommets, avec 8,7 millions de visiteurs uniques au mois de mai [...]. Il s'agit d'une hausse de 110 % comparativement au même mois l'an dernier. Les applications mobiles gagnent aussi continuellement des adeptes, comptant désormais plus de 100 000 utilisateurs.»

Pour ce qui est de la version papier du samedi, «dans chaque région, elle devient un rendez-vous incontournable pour mieux connaitre et comprendre les grands enjeux de l'actualité, découvrir les personnages et les organisations qui façonnent la vie sociale, culturelle, économique et politique de sa communauté», a indiqué la CN2i.

Le plan d'action des coopératives prévoit en outre le retour au travail de 50 des 140 personnes mises à pied à la fin mars, ont précisé les gestionnaires, ajoutant que «lorsque le déploiement du plan sera complété dans les prochaines semaines, le groupe des six médias comptera environ 300 employés, dont plus de 170 personnes dédiées à la création et à la diffusion de contenus».

À l’automne, dans le cadre d’une autre phase de développement, un service d’information payant sera implanté sur les plateformes numériques des six journaux.