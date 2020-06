Antoine Baril félicité pour son hommage par deux ex-membres de Yes

Dans un clip de 20 minutes visionné 147 000 fois sur YouTube, Antoine Baril rend hommage à la formation rock progressive Yes. Trevor Rabin et Rick Wakeman, deux ex-membres du groupe, lui ont écrit pour le féliciter.

Le musicien à la tête du studio Hemisphère, sur la Rive-Sud (Québec) joue de tous les instruments. On le retrouve aux guitares, à la basse, à la batterie et aux différents claviers.

Après avoir fait des vidéos semblables pour Rush et Genesis, Antoine Baril attaque le répertoire d’une autre de ses formations fétiches. On le voit aligner les notes à travers les pièces Yours Is No Disgrace, Heart of the Sunrise, And You And I, Close to the Edge, Parallels, Changes, Awaken et autres.

Son clip de Genesis a obtenu un million de visionnement. Celui de Rush 264 000.

Au lendemain de la mise en ligne du clip One Man Yes, il recevait un courriel du claviériste Rick Wakeman.

«Je suis toujours impressionné par le nombre de musiciens qui jouent la musique de Yes. Il y en a de très bons et aussi de moins bons. Ce que tu as fait est vraiment excellent et bien ramassé. Tu as l’air d’avoir un réel plaisir à interpréter la musique et c’est l’esprit derrière tout ça», a indiqué Rick Wakeman.Le guitariste Trevor Rabin a fait de même il y a quelques jours.

«Wow. C’est vraiment du beau travail. Tout est bien exécuté. J’adore le son et le jeu de batterie en particulier», a-t-il fait savoir.

Batteur au sein des formations métal Augury et From Dying Sun, Antoine Baril précise qu’il avait contacté la gérance des musiciens de Yes afin que son clip puisse se rendre aux membres de la formation. Une sorte de bouteille lancée à la mer.

«Rick Wakeman et Trevor Rabin sont, pour moi, sans rien enlever aux autres musiciens de la formation, deux grandes idoles. C’est certain que c’est hot de de recevoir l’approbation des grands maîtres. C’est une belle surprise», a indiqué Antoine Baril, lors d’un entretien téléphonique.

Immense défi

Le musicien a consacré autour de 800 heures à ce projet entre mars 2019 et mai 2020. Il en a même fait une activité familiale en impliquant sa copine Geneviève Dubois et son fils Gabriel, 7 ans pour le tournage et la réalisation du clip.

Il explique que les lignes de claviers à 100 miles à l’heure de Rick Wakeman et le style particulier du guitariste Steve Howe ont demandé énormément de travail.

«Techniquement, c’est le vidéo le plus difficile que j’ai fait au niveau de la performance. Je me suis donné des tendinites et je me suis fait vraiment mal à reproduire le style de Steve Howe qui est différent du mien. C’était, dans les deux cas, un immense challenge que je n’étais pas en mesure d’accomplir en début de projet», a-t-il fait remarquer.

Le musicien est un grand fan de Yes.

«Tu ne peux pas faire ça sans être un très grand admirateur. Je ne ferais pas ça avec un groupe qui ne me touche pas droit au coeur. Yes, Genesis et Rush sont des monuments de mon existence», a-t-il laissé tomber.

5168 tuyaux

Antoine Baril a obtenu la permission pour utiliser l’orgue Casavant de l’église des Saint-Martyrs-Canadiens pour la section I Get Up, I Get Down de la pièce Close to The Edge et pour Parallels de l’album Going For The One.

«Je voulais, initialement, faire ça à la Basilique Notre-Dame à Montréal, mais c’était complètement hors de prix. L’orgue de l’église des Saint-Martyrs-Canadiens est le plus gros à l’est de Montréal avec 5168 tuyaux. Il a fallu obtenir la permission du titulaire de l’orgue, du curé et celle pour filmer avec un drone à l’intérieur. Ce fut quatre ou cinq mois de démarches», a-t-il raconté.

Et le prochain? Antoine Baril ne sait pas. Il aimerait peut-être présenter quelque chose avec son matériel et il lance, comme ça, le nom de la formation Gentle Giant.

«C’est énormément de travail. Je vais voir où la vie va me mener», a-t-il laissé tomber, sans confirmer quoi que ce soit.