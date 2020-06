Au moins deux ciné-parcs cet été à ExpoCité et à l’aéroport de Québec

Au moins deux ciné-parcs gratuits verront le jour, à ExpoCité et à l’aéroport de Québec, entre le 2 juillet et le 23 août. Deux films seront projetés du jeudi au dimanche, à 19h et à 21h30.

C’est ce que la Ville de Québec a confirmé, vendredi en fin de matinée. Quelque 835 000$ ont été investis par la municipalité dans cette activité qui sera chapeautée par le Festival de cinéma de la Ville de Québec (FCVQ).

«Ce projet ne concurrencera pas les salles de cinémas privées. Les ciné-parcs sont une offre complémentaire», a assuré la vice-présidente du comité exécutif, Marie-Josée Savard. Ainsi, aucune nouvelle sortie de film ne sera présentée «afin de laisser l’exclusivité aux salles de cinéma si celles-ci peuvent ouvrir au courant de l’été».

Ian Gailer, directeur général du FCVQ, a ajouté qu’il y aura environ 300 places à ExpoCité et entre 120 et 200 places du côté de l’aéroport où plusieurs mesures de sécurité seront mises en place à cause de la sensibilité du site. Aucune réservation de place ne sera possible. La Ville de Québec analyse actuellement la possibilité d’ajouter un troisième ciné-parc à l’est de la Ville.

Les gens qui assisteront aux projections de 19h devront quitter les lieux à la fin du premier film pour laisser la place aux autres.

Programmation variée

La Ville de Québec affirme que «la programmation s’adressera à toute la population et mettra de l’avant une diversité de genres, types et provenances. Les films présentés à 19h seront particulièrement destinés à la famille et plus de la moitié du contenu présenté sera de provenance québécoise».

Il y aura une toilette par 10 véhicules sur chacun des sites choisis et toutes les règles de distanciation physique de la Santé publique seront appliquées à la lettre, a-t-on insisté.

Et comme le maire Labeaume l’a promis en avril, il y aura bel et bien de la vente de pop-corn sur les sites retenus.