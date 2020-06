ARTEAU, Jeannette



À l'Hôpital Général de Québec, le 3 juin 2020, à l'âge de 97 ans et 6 mois, est décédée madame Jeannette Arteau, fille de feu madame Exilda Boivin et de feu monsieur Joseph Arteau. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil ses neveux et nièces: Sr Louise Dorion, Denise Arteau, Jean Arteau, Hélène Arteau et Hélène Fortin; ainsi que plusieurs autres neveux, nièces, cousins, cousines autres parents et ami(e)s. Un remerciement spécial à la Docteure Élizabeth Côté et au personnel de l'Hôpital Générale de Québec pour les bons soins prodigués.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société d'Alzheimer, 1040 avenue Belvédère, bureau 201, Québec (Québec), G1S 3G3, tél: 418-527-4294, sans frais: 1-866-350-4294 télécopieur: 418-527-9966, courriel:info@societealzheimerdequebec.comwww.alzheimer.ca/fr