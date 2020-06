Canada : la légalisation des paris sportifs demandée

Les commissaires des cinq ligues sportives professionnelles évoluant au Canada se sont unis pour demander au gouvernement la légalisation des paris sportifs d’un seul match.

Selon le quotidien «Windsor Star», cette demande a été formulée conjointement le 8 juin dernier par les commissaires Gary Bettman (LNH), Adam Silver (NBA), Rob Manfred (MLB), Randy Ambrosie (LCF) et Don Garber (MLS).

Au Canada, il est illégal de parier sur un seul match à la fois. Les adeptes de la loterie sportive doivent absolument combiner au moins deux mises. En 2016, le gouvernement de Justin Trudeau avait bloqué un projet de loi du NPD qui aurait permis une légalisation.

«Les paris sportifs donnent aux amateurs une autre façon excitante de s’engager envers le sport qu’ils aiment. Puisqu’une plateforme de paris sportifs légale et régulée au Canada serait bénéfique pour le sport et les amateurs, nous demandons d’urgence une action pour en faire une réalité», est-il écrit dans un communiqué envoyé au premier ministre Justin Trudeau, au ministre des Finances Bill Morneau ainsi qu’au ministre de la Justice et procureur général du Canada David Lametti.

Les commissaires font état que de tels paris sont déjà tenus de façon illicite au pays et qu’un système pour les matchs individuels serait bon pour la protection du consommateur et l’intégrité du sport.

Les ligues professionnelles continuent de souffrir en raison de la pandémie de la COVID-19. Sans vente de billets et sans confirmation quant à un éventuel retour au jeu devant les partisans, l’impact économique sur le sport est non négligeable.