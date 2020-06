Cinq vins pour accompagner vos BBQ

La belle saison est à nos portes, entraînant avec elle celle des grillades. Voici quelques conseils pour réussir vos cuissons au BBQ tout en prenant soin de magnifier les accords avec le vin.

Sachez que la perception du vin réagit en fonction de la cuisson. Pour les blancs et les poissons, si la chair est trop cuite, elle perdra son gras et son onctuosité. On aura alors l’impression que le poisson roule en bouche et que le vin prend toute la place. À l’opposé, si ce n’est pas assez cuit, le poisson dominera et le vin aura l’air de passer incognito. Pour le bœuf et les rouges, le niveau de cuisson est encore plus important. Plus vous cuisez la viande, moins elle aura de gras naturel. Or, sans le gras naturel de la viande, le vin ne collera pas aux papilles. Le gras agit en effet comme le véhicule du goût en venant fixer le vin aux papilles. Il permet aussi d’attendrir les tanins du vin. Si votre viande ou votre poisson n’a pas assez de gras naturel (l’autruche ou la sole, par exemple), il suffit de l’accompagner d’une sauce, à base de beurre de préférence. Voici cinq vins à essayer avec vos premières grillades.

Château de Nages, Vieilles Vignes 2017, Costières de Nîmes

Photo courtoisie

France 15 %

2,5 g/L – BIO | ★★★ | $$

Code SAQ : 12268231

Michel Gassier a toujours été un ardent défenseur des Costières de Nîmes, appellation d’origine contrôlée située tout au sud des Côtes-du-rhône. Il y produit des vins pleins, savoureux et, surtout, bien typés. Issu d’un millésime chaud, ce vieilles vignes 2017 (grenache, syrah, mourvèdre) montre un nez riche et imposant de fruits mûrs, de poivre et de réglisse. C’est ample, chaleureux et les tanins sont polis. La finale est généreuse et de bonne longueur. Parfait avec les brochettes marinées.

Château Fougas, Cuvée Prestige 2016, Côtes de Bourg

Photo courtoisie

France 12,5 %

1,5 g/L - BIO | ★★★1/2 | $$

Code SAQ : 10392896

Beaucoup de plaisir avec ce bordeaux provenant d’une des plus vieilles propriétés de l’appellation Côtes de Bourg. Les 17 hectares de vignes d’un seul tenant ont été convertis à l’agriculture biologique en 2007 et à la biodynamie en 2010. Issus d’un grand millésime, le merlot (75 %) et le cabernet-sauvignon (25 %) se donnent à l’unisson dans un vin aux parfums classiques de cassis, de gadelle et de mine de crayon. Texture suave avec des tanins précis et élégants. Longue finale sur des notes de fruits rouges et de cèdre.

Sumarroca, Tuvi 2019, Penedes

Photo courtoisie

Espagne 12,5 %

1,2 g/L - BIO | ★★1/2 | $1/2

Code SAQ : 13574687

On connaît surtout cette maison catalane pour sa production de cava, mais elle sait aussi mettre en lumière son savoir-faire en proposant de très bons blancs secs à prix très corrects. Un assemblage hétéroclite dominé par le xarel-lo (prononcez « cha-rel-lo ») complété par le gewurztraminer, le riesling et le viognier. Au nez, on a l’impression du printemps qui se réveille : tonalités de fleur, de muscat et d’agrumes. La bouche est ample, saline et énergique. Simple et terriblement efficace avec les sardines grillées.

Cusumano, Angimbé 2019, Sicile

Photo courtoisie

Italie 12,5 %

1,6 g/L | ★★1/2 | $1/2

Code SAQ : 11097101

Belle surprise que ce vin à base d’insolia, un cépage sicilien destiné autrefois à la production du marsala, mais dont on fait aujourd’hui des blancs secs fort parfumés. On lui ajoute un peu de chardonnay, ce qui apporte de la rondeur au vin. Des notes de pêche, de poire et de noix. Sa simplicité le destine à l’apéro, mais il pourra facilement passer à table avec un poisson gras tel un pavé de saumon cuit à l’unilatéral.

Burg Ravensburg, Lochle Grosses Gewächs Pinot Noir 2014, Baden

Photo courtoisie

Allemagne 13 %

2,2 g/L - BIO | ★★★★ | $$$$

Code SAQ : 14212709

On termine avec une folie. Il n’y a pas qu’en Bourgogne où l’on produit du bon pinot noir. À preuve, cet irrésistible grand cru (« Grosses Gewächs » en allemand) qui nous vient de la région de Baden, au sud-ouest de l’Allemagne. Avec plus de 750 années d’histoire, Burg Ravensburg est l’une des plus anciennes propriétés du pays. Un pinot gourmand, tendre et de bonne densité. Parfums complexes de cerise et d’épices. Cher, mais absolument délicieux.

