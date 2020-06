Au moins, Geoff Molson dit la vérité. Sur un point en particulier, j’entends : « Non, je ne crois pas que notre équipe offre la structure nécessaire pour gagner la coupe Stanley. »

Le commentaire est à point, mais il est dit dans un contexte favorable.

En principe, le Canadien s’apprêtait à rater les séries éliminatoires pour une quatrième fois en cinq ans. Un dossier pas très reluisant, mais plutôt un dossier catastrophique pour une organisation qui, pendant des décennies, a été un modèle pour toutes les autres franchises de la LNH.

Mais, voilà que le Tricolore, dont l’équipement devrait être rangé dans les boules à mites, à la suite d’une saison décevante, revit d’espoir. Geoff Molson a donc choisi son moment pour reconnaître une situation qui a soulevé une critique justifiée, mais en teintant son propos avec la fameuse théorie : « Ce serait le fun si nous parvenions à gagner une place dans le cadre du tournoi de fin de saison. Vous savez, si on atteint les séries éliminatoires, tout peut survenir. »

Oui, on connaît la théorie que nous propose Marc Bergevin chaque saison.

Pour l’instant, il a fait chou blanc.

Mais, il demeure l’homme de confiance du propriétaire qui a profité de son point de presse, mercredi, pour confirmer qu’il n’y aurait pas de président aux opérations hockey.

On y croit plus ou moins chez les propriétaires de la Ligue nationale.

Parfait.

En parfait contrôle

Toutefois, à Toronto, on se félicite de la nomination de Brendan Shanahan. À New York, on se réjouit de l’embauche de John Davidson.

Il ne souscrit pas à ce modèle d’affaires insistant sur le fait qu’il avait acquis beaucoup d’expérience au cours des dernières années, qu’il est très à l’aise dans son rôle, donc, il faut conclure qu’il est en parfait contrôle de la situation.

« Nous avons accepté et lancé un nouveau plan de gestion, il y a deux ans. Il fallait faire des changements parce que nous avions de bons joueurs... mais on ne gagnait pas. »

Le président peut-il admettre aujourd’hui que le CH ne répond pas aux attentes avec cette nouvelle formule ? « Nous allons dans la bonne direction. »

Laquelle ?

« Avec un bon mélange de jeunes joueurs et de vétérans de premier plan. »

Or, Carey Price ne rajeunit pas. Shea Weber non plus. Et les défenseurs de 35 ans connaissent leur large part d’ennuis depuis quelques saisons. Je pense à Duncan Keith, à Brent Seabrook.

Par conséquent, on peut entretenir des doutes sur le concept élaboré par Bergevin et approuvé par le président, il y a deux ans. Tout le monde va applaudir une formule où les vétérans et les jeunes formeront un groupe exceptionnel. Mais encore faut-il que les jeunes répondent aux attentes et que les vétérans parviennent à maintenir les standards qu’ils ont établis au fil des ans.

Il y a deux mois et demi, on avait prévu que Geoff Molson ferait un bilan d’une saison marquée par la déception, par un autre constat d’échec.

Cette semaine, il s’explique au moment où son équipe est toujours dans le coup sans avoir disputé un seul match depuis le 12 mars.

Il peut donc toujours rêver. Peut-on l’empêcher de croire à l’impensable ? Non. Sauf qu’on juge les décideurs par les résultats. Le directeur général propose, le président donne son accord.

En fin de compte, qui sera le grand responsable si jamais ça ne fonctionne pas ?