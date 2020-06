Coronavirus: «pas d’excédent de mortalité» en mai en France

La mortalité a retrouvé au mois de mai les mêmes niveaux que ceux constatés les deux dernières années, selon des chiffres publiés vendredi par l’Institut national français de la statistique (Insee), confirmant la décrue des décès dans les régions les plus touchées par le coronavirus.

Depuis le 1er mai, «il n’y a plus d’excédent de mortalité par rapport aux deux années précédentes», a indiqué l’institut dans sa publication hebdomadaire sur la mortalité.

Entre le 1er mai et le 1er juin, 49 178 décès ont ainsi été enregistrés sur le territoire, soit 3 % de moins qu’en 2019 et autant qu’en 2018, selon ces chiffres encore provisoires, basés sur les données de l’état civil qui ne détaillent pas les causes des décès.

Après plusieurs semaines de hausses consécutives, constatées depuis le 1er mars, le nombre des décès dans les territoires fortement touchés par l’épidémie comme le Grand-Est, les Hauts-de-France (nord) ou la Bourgogne-Franche-Comté (centre-est) ont eux aussi retrouvé des niveaux semblables à ceux de 2019 et 2018.

Seule l’Ile-de-France (région parisienne) connaît encore une mortalité «un peu supérieure à celle des années précédentes», a détaillé l’Insee.

Cette baisse des décès s’observe toutefois davantage pour ceux ayant lieu à l’hôpital ou en clinique (-8 % par rapport à 2019). Les décès survenus en mai en maison de retraite ou à domicile demeurent eux plus nombreux que l’an passé (respectivement +5 et +7 %).

Depuis mars, la mortalité reste cependant élevée avec 178 706 décès survenus entre le 1er mars et le 1er juin, soit 16 % de plus qu’en 2019 (+25 200 décès) et 12 % de plus qu’en 2018 (+18 500 décès).

Quelque 29 346 personnes ont succombé en France au nouveau coronavirus depuis le début de l’épidémie, ce qui en fait le cinquième pays le plus endeuillé au monde. Ces dernières semaines, la propagation du virus a connu un sérieux ralentissement.