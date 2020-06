Culture et passion BBQ

Les parfums de la bouffe sur le gril commencent à émaner des balcons, terrasses et cours arrière.

• À lire aussi: Cinq vins pour accompagner vos BBQ

• À lire aussi: Un BBQ pour l’été

Plusieurs des plats qui seront concoctés au fil des semaines pourraient bien provenir du livre Le barbecue, c’est plus qu’un show de boucane !, qui renferme plus de 100 recettes destinées tant aux débutants qu’aux habitués.

De l’audace

L’équilibre est évident entre les propositions faciles à réaliser et celles pour ceux qui se qualifient de « maîtres du gril ». Mais surtout, l’ouvrage dont l’essence provient du Boucan, la boucherie-traiteur située à Québec, ne manque pas d’audace.

« On n’avait pas le goût d’être conservateurs, malgré [le fait] qu’il y a des recettes plus simples à faire, dit l’auteure, Marie-Christine Leblanc. J’ai l’impression que des fois, on reste dans ce qui est simple, une marinade ou un classique qu’on va essayer de réinventer, mais je pense que les gens osent de plus en plus, qu’ils prennent des risques calculés. Quand on fait un bon repas, on n’a pas le goût de le gâcher... »

En plus des briskets et des pièces de viande incontournables à cuire, le livre contient des perles d’inventivité.

« Ce qu’on a voulu faire dans ce livre, c’est aller ailleurs, réinventer des recettes, donner une petite twist à laquelle on ne pense pas. Il y a le OG burger, la pieuvre qu’on voit moins souvent [...], des truffes au tabac... Il a fallu me convaincre de mettre ça dans le livre parce qu’au début, j’avais des réticences, mais le goût est extraordinaire. On donne aussi des options quand c’est plus compliqué. »

Touche féminine

Photo courtoisie

Si les chefs Iannick Francœur et David Tanguay ont imaginé la majorité des recettes, l’auteure a su intégrer quelques-unes de ses créations dont elle se dit fière. On retrouve donc les noix de Saint-Jacques à la Marie – d’abord apprêtées au Vietnam avec une chef et adaptées pour le Québec –, un burger sucré-salé--- qu’elle cuisine dans la vie de tous les jours et de rafraîchissantes salades.

Évidemment, les différents plats et accompagnements sentent bon l’été, mais la cuisson sur gril pourrait très bien se poursuivre toute l’année, assure Marie-Christine Leblanc.

« Ce n’est pas vrai qu’il y a une saison pour le barbecue. [...] Un repas de Noël avec une dinde fumée sur le barbecue, ça fait son effet pas à peu près. Ça fait changement, c’est bon, c’est goûteux, ce n’est pas compliqué à faire. [...] Les légumes d’automne sur le barbecue, il y a quelque chose à faire avec ça. Les saisons qui avancent nous donnent d’autres possibilités, d’autres plats à découvrir. »

♦ Le barbecue, c’est plus qu’un show de boucane ! est disponible aux Éditions La Semaine.

Short ribs à la kim

Photo courtoisie

► Cliquez ici pour consulter la recette.

Ol’Orchard guédille

Photo courtoisie

► Cliquez ici pour consulter la recette.

Burnt ends de cochon

Photo courtoisie

► Cliquez ici pour consulter la recette.

Porc effiloché

Photo courtoisie

► Cliquez ici pour consulter la recette.

Jalapeños poppers

Photo courtoisie

► Cliquez ici pour consulter la recette.

Keftas mangé pour souper?

Photo courtoisie

► Cliquez ici pour consulter la recette.

Salade de ramen rafraîchissante

Photo courtoisie

► Cliquez ici pour consulter la recette.

Les rubs

Photo courtoisie

► Cliquez ici pour consulter la recette.

Croustade «porky» aux pommes

Photo courtoisie

► Cliquez ici pour consulter la recette.

Filets de bœuf beurre Wellington

Photo courtoisie

► Cliquez ici pour consulter la recette.

Tomates jazzées

Photo courtoisie

► Cliquez ici pour consulter la recette.

Bib sandwich

Photo courtoisie

► Cliquez ici pour consulter la recette.

Burger sucré-salé à la Marie

Photo courtoisie

► Cliquez ici pour consulter la recette.

Salsa roja

Photo courtoisie

► Cliquez ici pour consulter la recette.

Poulet piri-piri 2.0

Photo courtoisie

► Cliquez ici pour consulter la recette.