De fabricant de jeans à fabricant de blouses médicales

L'usine de l’entreprise Yoga Jeans, en Beauce, s'est complètement réinventée dans les dernières semaines. Le plus grand producteur de jeans en Amérique du Nord fabrique maintenant des blouses pour le personnel médical.

«On a loué un hangar de 50 000 pieds carrés pour sortir et vider complètement notre usine. Et on a massivement investi dans de l'équipement pour faire des blouses médicales. On a carrément rentré trois avions-cargos entiers de machinerie», indique le président, Éric Wazana.

Selon M. Wazana, environ 5 % des machines étaient déjà dans le hangar alors que l’autre 95 % est de l'équipement neuf.

CAPTURE D'ÉCRAN / TVA NOUVELLES / AGENCE QMI

La demande est si forte que l'entreprise a dû engager 100 nouveaux employés et en cherche encore 150 pour pourvoir de nouveaux postes.

«Ça fait juste deux semaines qu'on a commencé. On va finir avec plus d'un million d'unités, ce mois-ci. Donc, des centaines de milliers à toutes les semaines», précise M. Wazana.

Comme, au tout début de la pandémie, il ne restait plus de tissu pour fabriquer les blouses médicales, Yoga Jeans a trouvé un tissu alternatif plutôt surprenant.

CAPTURE D'ÉCRAN / TVA NOUVELLES / AGENCE QMI

«On a carrément converti un "air bag" - c'est un sac autogonflable - en une blouse médicale. On a travaillé main dans la main avec l’Agence de la santé publique du Canada et nos partenaires aussi, des manufacturiers des "air bags"», raconte le président de l’entreprise.

Si l'entreprise travaille aussi fort, c'est parce qu’elle a décroché un mandat du gouvernement fédéral. Les blouses sont donc portées par des docteurs, des infirmières et par des professionnels de la santé en première ligne dans des hôpitaux partout au Canada.

CAPTURE D'ÉCRAN / TVA NOUVELLES / AGENCE QMI

«On parle carrément de Vancouver à l'Île-du-Prince-Édouard. On reçoit des "emails" tous les jours. C'est incroyable de pouvoir faire une différence!» se réjouit Éric Wazana.